John Antellilla on tähtäin korkealla – "Kansainvälisten kisojen puuttuminen tänä vuonna harmittaa todella paljon"

Kati Hurme

Temperamenttinen tamma Iscara Del Maset´n oli John Antellille tullessaan herkkä ja haastava. Nyt ratsukon yhteistyö tuottaa iloa ja menestystä.

Esteratsastaja John Antellilla on Ypäjän perinteisestä, kesäkuisesta Finnderbystä positiivisia muistoja. Vuonna 2018 hän ja ruuna Denzel lähtivät ensimmäistä kertaa haastavalle Derby-radalle ja voittivat luokan.

”Muistan sen aina. Se oli ensimmäinen isompi voittoni, joten se jää mieleen”, nyt 22-vuotias Antell hymyilee kotitallinsa terassilla Sipoossa.

Tänä viikonloppuna edessä on kisakauden ensimmäinen LähiTapiola Grand Prix -osakilpailu. Vielä laitumella käyskentelevällä, kokeneella Isalla eli Iscara Del Maset´lla valmisteluja ei paljon tarvita, vain pieni viimeistely riittää.

Osaka Hästak kaipaa enemmän ratatuntumaa ennen pääluokkaa. Molempien hevosten tavoite on selvä.

”Gp-osakilpailun voitto totta kai. Tai tässä tapauksessa ykkönen ja kakkonen. Ratsastan aina voitosta, ellei kyseessä ole esimerkiksi debyytti uudella tasolla”, hän naureskelee.

Antellin viikonloppu alkoikin suunnitelman mukaan: hän voitti eilen avauspäivän päättäneen 130 sentin Prix de Ypäjän Hevossairaala -luokan Osaka Hästakilla.

Myös Antellin nuoremmat hevoset Jan Diamo R.T. ja Isola Bella PR ovat kisatauon aikana hypänneet harjoitusratoja eri paikoissa keräten tärkeää ratakokemusta.

Kansallisen kauden alkaminen koronakriisin jälkeen on hyvä alku, mutta Antellin tähtäin on paljon korkeammalla. Tämän kauden tavoitteena oli kilpaileminen kansainvälisellä tasolla.

”Olin kilpailemassa Espanjan Olivassa, kun pandemia iski. Ehdin hypätä alkuviikon, ja lähdimme heti samana iltana, kun järjestäjät ilmoittivat kisan perumisesta. Onneksi, sillä myöhemmin poistuminen oli vaikeampaa.”

”Kansainvälisten kisojen puuttuminen harmittaa todella paljon, kun nyt on mahdollista kisata näin hyvillä hevosilla. Isa on ensi vuonna jo 15-vuotias.”

Antell kilpaili PM-tasolla jo poneilla, menestyi loistavasti nuorena ratsastajana ja hyppäsi viime syksynä ensimmäistä kertaa korkeimmalla kansainvälisellä tasolla Helsinki International Horse Show´ssa. Motivaatio kehittyä paremmaksi on vahva.

”Tulevaisuudessa haluan ratsastaa. Tie sinne on vielä kysymysmerkki. Olen miettinyt vaihtoehtoja ja päättänyt kokeilla eri tapoja. Löytää minulle kannattavan systeemin toimia. Haluan kilpailla ja tehdä hyviä tuloksia niin korkealla tasolla kuin mahdollista, mutta se pitää rahoittaa jollain tavalla.”

Antell on luonut yhdessä perheensä kanssa loistavat puitteet Sipoon maaseudulle. Liljååsin tilalla on 12 karsinaa, ratsastuskenttä, maneesi ja laitumia. Rakennuksia on uusittu perinteitä kunnioittaen.

Antell kasvattaa oman kuivaheinän hevosilleen. Laitumella laiduntavat lampaat, koirat Alfons ja Bertil käyskentelevät tyynesti pihamaalla minikanojen ja maatiaiskanojen joukossa. Yhdessä karsinassa on juuri kuoriutunut kolme silkkikananpoikasta.

Tallin ja tilan hoito sujuu pääosin äidin Carita Antellin kanssa.

”Ensi syksynä aloitan liiketoimintaopinnot. Tammikuussa katson, mihin lähden hevosten kanssa. Minulla on täällä kotona niin hyvät puitteet, ettei nyt kannata olla ulkomailla. Esimerkiksi Hollannissa hypätään vielä pääasiassa Pay&Jump -kisoja.”

Hevoset hiipivät Antellin elämään äidin ja isosisko Janicen kautta, molemmat kouluratsastajia. Antellin mukaan hänen uransa alku oli ratkaiseva jatkon kannalta.

”Meillä oli alussa tallilla poikaryhmä, jonka kanssa teimme kaikkea hauskaa, inkkarileikkejä ja muuta. Oli helppoa päästä mukaan tyttövoittoiseen lajiin neljän pojan ryhmässä. Hauskanpito hevosten kanssa kesti lähes siihen asti, kun pääsin maajoukkueeseen.”

Positiivinen ja avoin Antell saa hevosista ja kilpailemisesta elämäänsä iloa. ”Viimeviikonloppuna minulla oli ensimmäisen kisan jälkeen poskipäät kipeänä hymyilemisestä.”

Vapaa-aikana Antell tuunaa Japanista tuotua vanhaa autoa tai suuntaa veljensä kanssa vesille.

”Kaikista mieluiten olen hevosten kanssa. Olen oppinut tuntemaan ne niin paljon paremmin, kun niiden kanssa työskentelee päivittäin kotitallilla.”

Ypäjä Grand Prix avaa Hevosopiston kisakauden tänä viikonloppuna.