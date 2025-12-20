Jone Illi kertoo opista treeneissä ja kilpailuissa: ”Hyvä fiilis on, ja tuntuu itsevarmalta lähteä nostamaan tasoa”Esteratsastaja Jone Illi kertoo podcastissaan muun muassa kisakuulumisensa ja kokemuksistaan olympiavoittaja Jos Lansinkin valmennuksesta.
Saksassa maailmantähti Markus Beerbaumin tallilla työskentelevällä esteratsastaja Jone Illillä on riittänyt kiirettä. 18-vuotias suomalainen on kilpaillut ahkerasti, minkä lisäksi hän on mukana nuorille ratsastajille suunnatussa Aachen Campus -valmennusohjelmassa.
Illi kertoo podcastissa muun muassa ohjelman ensimmäisestä valmennuskokonaisuudesta. Kolmepäiväisessä sessiossa oli Illin lisäksi mukana kolme ratsastajaa Saksasta, yksi Turkista ja yksi Norjasta.
Valmennukset piti hollantilainen olympiavoittaja Jos Lansink, joka aikanaan valmensi myös Suomen esteratsastusmaajoukkuetta.
”Oli mielenkiintoinen kokemus, paljon uusia juttuja. Semmoisia asioita, mihin en ole välttämättä niin tottunut”, Illi kuvailee Lansinkin valmennusta.
”Oli erilainen valmentaja mitä mulla on elämäni aikana ollut ja erilaisia vinkkejä tuli, mitä olen ennen kuullut.”
Jone Illin kisakausi on jatkunut tiiviinä. Kisakuulumisiaan Illi kertaa tyytyväisenä. Hänen ykköshevosensa Celtas Quillian eli kotoisammin Scot on on Illin mukaan huippuiskussa.
”Se on ollut uskomattomassa vireessä viimeiset kilpailut. Viimeisistä kuudesta maailmanranking-luokasta se on hypännyt viisi rataa puhtaasti, mutta niistä viidestä luokasta yksi on yhdellä aikavirheellä”, hän kertoo.
Aikavirhe tuli viime viikonloppuna Riesenbeckin kisojen GP-luokassa. Aikavirhe harmittaa Illiä, sillä ratsukolla olisi hänen mielestään ollut vielä näytettävää uusinnassa.
”Ei huono kuitenkaan voittanut sitä GP:tä, nimittäin Ludger vei koti-GP:n tällä kertaa”, Illi hymähtää.
Kisan voittanut Ludger Beerbaum on nelinkertainen olympiavoittaja, esteratsastusmaailman megatähti ja Jone Illin työnantajan Markus Beerbaumin isoveli.
Jone Illi kertoo hieman myös tulevan vuoden kuvioistaan. Tarkoituksena on alkaa kilpailla kolmen tähden kansainvälisissä kisoissa.
”Hyvä fiilis on, ja tuntuu itsevarmalta lähteä nostamaan tasoa. Miten se sanonta menee, silloin pitää hypätä kun rauta on kuumaa”, Illi linjaa.Artikkelin aiheet
