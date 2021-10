Jari Kinnunen tahtoo vaihtaa unelmat elämyksiin – "Kun hevosia kasvattaa, sehän on suorastaan pohjaton kaivo"

Lauantain Kriteriumissa on kysymys paitsi rahasta myös kovan työn tuloksena saatavista elämyksistä, muistuttaa kasvattaja–valmentaja.

Ville Toivonen

Shackhills Twister on Terhi Heimon ja Jari Kinnusen tallin tähti. Ruunan 11 starttia ovat tuottaneet tähän mennessä 29200 euron palkintorahat, ja lauantaina se tavoittelee 90000 euron ykkösrahoja.

Mouhijärven Häijäässä ravivalmentaja Jari Kinnunen valmistautuu uransa toistaiseksi suurimpaan tehtävään. Hänen valmentamansa ja ohjastamansa Shackhills Twister kilpailee lauantaina kolmevuotiaiden Kriteriumissa 90 000 euron ykköspalkinnosta.

Ruuna on yksi finaalin ennakkosuosikeista. Oman karsintalähtönsä se voitti karsintojen kovimmalla ajalla 14,4a. Lämminveristen Kriteriumin matkana on 2 600 metriä.

”Tottakai tämä on jännää, se on päivänselvää”, Kinnunen myöntää.

”Eihän tässä olisi mitään mieltäkään, jos ennen H-hetkeä ei olisi terve jännitys päällä. Kun ruvetaan ajamaan kilpaa, jännityksen kuitenkin pystyy sulkemaan pois mielestään.”

Jari Kinnunen on Shackhills Twisterille paitsi ohjastaja ja valmentaja, myös hevosen omistaja ja kasvattaja yhdessä veljensä Jarmo Kinnusen kanssa. Oman kasvatin saaminen klassisen ikäluokkakisan finaaliin lämmittää kovasti.

”Jokainen lajissa mukana ollut tietää, että matkan varrella voi sattua kaikenlaista. Ei ole mitenkään itsestään selvää, että omalla kasvatilla ollaan tässä pisteessä”, Jari Kinnunen muistuttaa.

Tallia hän pyörittää yhdessä puolisonsa Terhi Heimon kanssa. Kaksikon hoivissa on yhteensä 17 hevosta, joista 10 on valmennettavia. Loput ovat siitostammoja ja tänä kesänä syntyneitä varsoja.

”Toiminnan pyörittäminen perustuu kovaan omaan työpanokseen. Eikä tätä hommaa voisi tehdä, jos molemmat eivät hengittäisi sataprosenttisesti raviurheilua ja hevoskasvatusta”, Jari Kinnunen kuvailee.

Hevosista ylivoimainen valtaosa on Jari ja Jarmo Kinnusen omistuksessa. Kokkolasta lähtöisin olevat Kinnuset ovat ravimaailmassa tunnettu veljessarja, mutta Jarmo Kinnunen on ravipiireissä veljiään Jaria, Joukoa ja Jukkaa vähemmän tunnettu.

Nuoruudessaan Jarmo ajoi hieman kilpaakin, mutta teki varsinaisen uransa venebisneksessä. Viimeisten kymmenen vuoden aikana hän on innostunut hevosenomistamisesta laajemmin. Jari ja Jarmo Kinnusen ensimmäiset yhteinen kasvatti on nyt viisivuotias.

”Tällaista kasvatustoimintaa ei pystyisi pyörittämään, jos Jarmo ei olisi mukana kaverina rahoittamassa. Kun hevosia kasvattaa, rahaa menee ihan älyttömästi, sehän on suorastaan pohjaton kaivo”, Jari naurahtaa.

Hevosten kasvattajat ovatkin lähes oma rotunsa. Oman varsan seuraaminen syntymästä kilparadoille on parhaimmillaan äärettömän palkitsevaa.

”Tämän kesän varsojen seuraaminen on juuri tähän aikaan vuodesta hauskimmillaan. Ne ovat kasvaneet sen verran, että varsat puuhaavat porukalla, eivätkä enää nuhjaa vain emiensä vierellä”, Terhi Heimo kuvailee.

Lauantain Kriteriumissa Shackhills Twister ei ole vain osallistumisen riemusta, vaan yhtenä kisan suosikeista.

”Pitää luottaa omaansa. Lähden ajamaan voitosta”, Jari Kinnunen linjaa.

”Otin radan yksi sillä ajatuksella, että pystyn puolustamaan siitä paikkani. Ajatus on sama kuin karsinnassa, eli tarkoitus on ajaa keulasta. Lähden kisaan nöyrin mielin, mutta en nöyristelemään.”

Optimismi on perusteltua, sillä Shackhills Twister on voittanut seitsemän yhdestätoista startistaan.

”Sanoin jo keväällä, että Kriterium on meidän unelmamme, eikä siitä voi tässä kohtaa ruveta menemään takaperin. Kuviot suunniteltiin jo kesällä Kriteriumia ajatellen, ja kaikki on mennyt hyvin. Voi olla levollisena, kun valmistautuminen on sujunut ilman murheita.”

Kinnunen ja Heimo korostavat hevostoiminnan olevan elinkeino, mutta muistuttavat samalla etenkin kasvatustoimintaan liittyvistä tunteista.

”Me olemme Jarmon kanssa molemmat tuloshakuisia, mutta ennen kaikkea tässä hommassa on kyse elämyksistä”, Jari Kinnunen kuvailee.

”Tähän asti Kriterium on ollut meille unelmana, mutta nyt yritetään vaihtaa se unelma elämyksiin.”

Ville Toivonen

Shackhills Twisterin pikkuveli Shackhills Dragon on ranskalaisori Saxo de Vandelista. Kaksikon emä M.T. Hopeandglory oli lahjakas kilpahevonen, joka teki pääosan kilpaurastaan Jari Kinnusen valmennuksessa.