Taas uusi metsänhoitoyhdistysten fuusio – kattaa kahdeksan pohjoisen kuntaaUusi mhy aloittaa toimintansa vuoden 2027 alussa.
Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Suomi aloittaa toimintansa 1. tammikuuta 2027.
Rokua-Paljakan ja Koillismaan metsänhoitoyhdistysten valtuustot päättivät yhteensulautumisesta eilen maanantaina järjestetyissä kokouksissaan.
Uudessa mhy:ssä on yli 7 000 jäsentä. Se palvelee Kuivaniemen, Pudasjärven, Taivalkosken, Kuusamon, Posion, Puolangan, Utajärven sekä Vaalan metsänomistajia.
Toimipaikat ja työntekijät säilyvät ennallaan yhteensulautumisen jälkeen. Toimihenkilöitä on kaikkiaan noin 35.
