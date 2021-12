Ruotsalaiselle pääntautirokotteelle myyntilupa – tulossa Suomen markkinoille alkuvuoden aikana

Ruotsissa kehitetty rokote hevosten tarttuvaa pääntautia vastaan on saanut koko EU:n laajuisen myyntiluvan.

MT arkisto

Ruotsalaisrokotetta saataneen Suomen markkinoille jo vuoden 2022 ensimmäisen neljänneksen aikana, viimeistään kesällä.

Erittäin tarttuvaa, streptokokkibakteerin aiheuttamaa hevosten pääntautia vastaan on vuosia kehitetty turvallista ja toimivaa rokotetta. Nyt Karoliinisen instituutin ja Ruotsin maatalousyliopiston (SLU) tutkimustiimien kehittämä pääntautirokote Strangvac on vihdoin saanut myyntiluvan länsinaapurissa. Rokotteen myynti alkaa Ruotsissa heti tammikuun alussa.

Asiasta kertoi ruotsalainen uutissivusto Hästsverige.

Myyntiluvan pääntautirokotteelle on keskitetyn myyntilupamenettelyn kautta myöntänyt Euroopan lääkevirasto EMA.

”EMA:n myöntämä keskitetty myyntilupamenettely on voimassa yhtä aikaa kaikissa EU-maissa. Myyntiluvan haltija päättää, mihin maihin tuo tuotteensa markkinoille,” kertoo Fimean eläinlääkeyksikön päällikkö Irmeli Happonen.

Myyntiluvan haltija on ruotsalainen eläinlääkealan yritys Intervacc AB. Happonen kertoo, että Fimean järjestelmissä näkyvien tietojen perusteella pääntautirokote Strangvacia ei ole vielä ole tuotu Suomeen.

Ruotsalaisen Intervacc-yhtiön toimitusjohtaja Andreas Andersson vastaa puhelimeensa Tukholmassa kesken jouluostosmatkansa.

”Kyllä, ilman muuta tuomme Strangvacin Suomeenkin. Itse asiassa tavoitteemme on saada tuotanto siihen malliin, että voimme tarjota rokotetta Suomen markkinoille jo ensi vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana. Mutta viimeistään saamme rokotteen Suomeen kesään mennessä”, Andersson kertoo.

Hän kehaisee, että Strangvac on yksi harvoista eläinrokotteista, joka on saanut EMA:n keskitetyn myyntiluvan. Sitä varten rokotteen tehoa ja turvallisuutta testattiin 15 kuukauden ajan.

”Rokotteen teho pääntautia vastaan on merkittävä jo kahdella annoksella. Kolmas annos antaa 94-prosenttisen tehon”, Andersson sanoo.

Pääntautirokotetta on Anderssonin mukaan kehitetty yli kaksi vuosikymmentä. Kehitystyön aikana alan teknologia on kehittynyt merkittävästi. Prosessin aikana tutkija onnistuivat erottamaan taudin aiheuttavasta bakteerista valkuaisaineita. Niitä on geenitekniikalla yhdistelty ja testattu.

Lue lisää rokotteen kehittämisestä ja erosta aiempiin rokotteisiin: Hevosen pääntautiin on kehitetty rokote Ruotsissa (helmikuu 2018)

"Vaarallinen hevostauti lisääntynyt ja jätetään ilmoittamatta - harva osaa tai viitsii ehkäistä"