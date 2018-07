25-vuotias kuningatar on yhä hyvässä kunnossa

Kuningatar tuntee edelleen arvonsa. Se suostuu tulemaan tilavan tarhansa toisesta päästä valokuvattavaksi vasta pienen odottelun jälkeen. Samassa tarhassa oleva tamman viimeinen jälkeläinen, 2-vuotias Tuulenmimmi, on ehtinyt käydä siihen mennessä puheilla jo useamman kerran.

”Turotuuli ei ole milloinkaan ollut oikein ihmisen perään”, vahvistaa Kalevi Salmela.

Hän tuntee tamman paremmin kuin kukaan muu. Myös sen emälinja on tuttu.

”Emän emä Sumppi haettiin porukalla Lahden seudulta tuohon Siepin Askolle. Häneltä ostin sitten sen ensimmäisen varsan Tumpin.”

Tumppi oli virtava tamma, joten tulevan varsan isäori piti valita sen mukaan.

”Näin Turon kilpailemassa ja ajattelin, että se on rauhallinen kun kestää matkallakin lopsutella. Astutin Tumpin Turolla ja siitä syntyi Turotuuli.”

Turotuuli oli jo pikkuvarsana mieluinen kasvattajalleen.

”Vaikka se teki minkälaisia loikkia ja liikkeitä tarhassa, niin se lähti siitä aina ravilla liikkeelle.”

Varsa peri emältään virtavuutta.

”Kaksivuotiaana lumella panin sen ensimmäisen kerran aisoihin tuossa navetan päässä. Emäntä päästi hevosen irti ja oli ottamassa meitä kiinni kun kävin tuossa tiellä mutkan ajamassa. Kyllä sen tunsi heti, että hevonen on juoksija. Se vain vähän arvelutti, että miten sen kanssa pärjää.”

Ja kyllähän hevosmies pärjäsi. Turotuuli oli jo nelivuotiaana ikäluokan kärkeä sijoittumalla Pelimanni-ajossa kolmanneksi. Tamma kehittyi tasaisesti vuosi vuodelta. Se juoksi urallaan 118 starttia, joista tuomisina oli 36 voittoa, 28 kakkosta ja 9 kolmosta. Rahaa kertyi 164 165 euroa ja ennätyksiksi numerot 1.22,3 aly ja 1.23,4 ly. Uran kruunasi kuningattaren seppele Kaustiselta.

”Kaustiselle lähtiessä ei ollut mitään odotuksia. Sanoin emännällekin vielä mennessä, että onkohan tämä ihan hukkareissu”, Salmela muistelee.

Epävarmuutta toi tamman Turusta saama ep-merkintä pari viikkoa ennen kuninkuusraveja.

”Varoaikojen takia hoidin tamman jalkaa vain salvalla ja ajelin varovasti kävelyä. Hankalaa se oli, kun Turotuuli ei oikein milloinkaan malttanut kävellä.”

Kaustisella kaikki meni nappiin. Ari Hartikaisen ajamana Turotuuli ravasi osamatkoilta sijoitukset 4, 3 ja 2 ja voitti seppeleen 0,2 sekunnin erolla Hovin Papittareen.

”Turotuuli antoi aina kaikkensa, se ei säästellyt itseään”, Salmela kiittää.

Siitoksessa Turotuuli on jättänyt neljä varsaa. Kolme ensimmäistä ovat kaikki kilpailuikäisiä ja menestyneet hienosti. 9-vuotias ori Tuulenpoju on juossut valioaikaa molemmilla lähetystavoilla ja on Salmeloilla edelleen. 8-vuotias Taruntuuli kuuluu suomenhevostammojen terävimpään kärkeen. 5-vuotias ori Tarunlento oli viime vuonna ikäluokkansa parhaimmistoa. 2-vuotias Tuulenmimmi on Turotuulen viimeinen jälkeläinen.

”Turotuuli on niin mahdottoman hyvämaitoinen, että laihtui aina melkoisesti varsaa imettäessään. Siksi varsoja ei teetetty kovin tiuhaan. Ja nyt tamma on jo niin iäkäs, että saa olla rauhassa.”

Salmelat aikovat lähteä katsomaan Rovaniemelle, mihin päin Suomea seppeleet menevät tänä vuonna. Turotuuli on viimeisin lappilaishevonen, jonka kaulaan seppele on pujotettu.

”Tammoissa toivon voiton jäävän tänne pohjoiseen. Topmar on niin kova hevonen, että jos kaikki on kunnossa, se voi olla kuningatar tänä vuonna. Orien puolella Costello tuntuu tosi kovalta.”