Päivän ravit: Jockas Ritan kauden avaus helatorstain tapaus Helatorstain huipentuma on Helätin-ajo, jossa viime kaudella maamme parhaaksi suomenhevostammaksi noussut Jockas Rita avaa kautensa. Lähdön taso on kokonaisuudessaan hieno.

Jockas Ritan kanssa hoitaja Anniina Pekonen ja omistaja-valmentaja-ohjastaja Santtu Raitala. Kuva: Elina Paavola

Markku Lindström

Jockas Rita jäi tauolle Oulun voitokkaiden Kuninkuusravien jälkeen. Santtu Raitala on valmentanut silmäteräänsä huolellisesti ja vaivojaan säästämättä. MT Hevosten haastattelussa kuningattarentekijä ei kuitenkaan suostu ottamaan kauden avauksesta Helätin-ajossa paineita.

Hallitseva kuningatar saa kovan haasteen Ylivieskassa. Viimeistä kauttaan kilpaileva Annan on antanut nuoremmilleen myrskyvaroituksen. Oulun kuningatarkisassa kokonaiskisan kuudenneksi sijoittunut tamma kiri Vermossa halukkaasti A.V. Marttilan Tammasarjan voittoon. Jarmo Saarela jatkaa rautarouvan ohjaksissa.

Vuoden 2023 ravikuningatar Lumi-Oosa avasi kautensa viime kuussa Kuopiossa aivan mukavasti kolmossijalla. Viime kesänä Oulussa Harri Kotilaisen valmennettava jäi Jockas Ritasta kokonaisajassa vaivaiset 0,7 sekuntia.

Viime kauden kuningatarkilpailun osanottajia kilpailee Helätin-ajossa useampikin. Mukana ovat myös Lilian Rols, Varjohehku ja Varjosi.

Seppo Suurosen valmentama Villilotta on tehnyt alkuvuoden vakuuttavaa tuloaan tammaeliittiin, ja kuuluu Ylivieskan lähdössäkin huomioitaviin hevosiin.

Helätin-ajo ajettiin Keskisen raviradalla ensimmäisen kerran vuonna 1983. Helätin oli Lauri Kokon elämän hevonen, joka voitti ravikuningattaren tittelin kolme kertaa peräkkäin vuosina 1964-66.

Ylivieskan lämminveristen ykkössarja on tasoitusajo, jossa 47 000 euron paalulta Västerbo Gute sekä Negroamaro yrittävät pinkoa karkuun muun muassa takamatkan Lake’s Actionilta.

Ylivieskan tapaan myös Ruotsin pääravit kilpaillaan jo varhain iltapäivällä. Jägersron huippuhetkeksi voidaan nostaa nelivuotiaiden tammojen sekä oriiden ja ruunien Breeders’ Crown -alkuerät.

Oriiden ja ruunien alkuerässä on mukana ikäluokan huippuhevosiin kuuluva Nightlife In. David Perssonin valmennettava voitti viime kesänä E3-finaalin, ja oli mukana muutenkin kovissa kahinoissa. Jägersrossa ohjastajana toimivan Carl Johan Jepsonin tehtävää hankaloittaa hieman takarivin ulommainen lähtöpaikka.