Päivän ravit: Antti Ojanperän Ranskan kävijä palaa viivalle OulussaOulussa nähdään tiistaina useampikin mielenkiintoinen paluustartti. Ilta jatkuu Ruotsin puolella Gävlessä.
Pariisin talvimeetingin kovissa lähdöissä marinoitunut Kenzo Benois palaa tiistaina kotimaan kuvioihin.
Antti Ojanperän valmentama ruuna saalisti Ranskassa yhden kolmossijan. Oulussa rinki on oleellisesti löysempi, joten ilman kenkiä paluustarttinsa juokseva Kenzo Benois on heti lähtönsä jättisuosikki.
Oulussa olisi voitu nähdä todella mielenkiintoinen Suomen debyytti. Valitettavasti lämminveristen avoimeen sarjaan ilmoittautui vain viisi hevosta, joten ravisääntöjen mukaan sarja oli peruutettava. Ojanperä oli ilmoittanut lähtöön syksyllä Daniel Redénin tallista siirtyneen Holcombe Zetin, jonka Suomen aloitus siirtyy siis eteenpäin.
Oulussa mielenkiinto kohdistuu myös kylmäveristen rahasarjaan, jossa radalle palaa melkein päivälleen puolen vuoden paussin jälkeen Varjosi. Samuli Pohjamon valmentama ja osaomistama tamma sijoittui viime kaudella kuningatarkisassa viidenneksi.
Varjosi jatkoi hyviä esityksiään lokakuulle asti, jolloin vuorossa oli talvitauko. Väkivahvalla menijällä on kilpaillessaan laukan vaara. Varjosin epäonnea kärkkyy Timo Mäkäräisen kaksikko Varjohehku – Harlamov. Viimeisen paalun Hetimite on saanut muutaman startin kroppaan, joten Martti Ratisen treenattava voi olla nyt valmis nappisuoritukseen.
Gävlessä nähdään jo ennen Toto64-peliä, miltä tällä hetkellä näyttää nelivuotiaiden kylmäveristen meno. Viime vuonna täyden matkan 27-vauhtia pyyhältänyt Mjölner Tyra saanee runtua ainakin nelivuotiskauden kahdella voitolla aloittaneelta Ängsmollylta.
Illan pääpelin luotetuin hevonen on kautensa aloittava Ultimus. Ruuna nakutteli viime vuonna kahdeksasta startista seitsemän voittoa ja yhden kakkossijan. Vauhtikestävälle menijälle kolmen kierroksen kisa sopii mainiosti.
Marraskuussa Daniel Redénin valmennettava pisti kautensa pakettiin vakuuttavalla tavalla. Ruuna eteni johtoon ensimmäisen puolikkaan jälkeen, eikä saanut kunnon haastetta 10,3-vauhtisessa lopetuksessa.
Päivän ravien aikataulut:
Oulu 18.00, Toto5 19.10
Gävle 19.20, Toto64 20.30
