Full Patch ja Astrum Killerin luottorasteina Keskiviikon T75-ravit kisataan Jyväskylän Killerjärvellä. Vihjerivin varmoina ovat Astrum ja Full Patch. Jackpot-rahaa on jaossa reilut 30 000 euroa.

Jaa Kuuntele

Antti Veteläisen käsissä taas hyvään vireeseen noussut Astrum on Killerin 75-kierroksen toinen varma. Kuva: Elina Paavola

MT Hevoset | Ravivihjeet Juha Jokinen

Antti Veteläinen on saanut loihdittua Astrumin taas huimaan iskuun ja sen kirivoima puree viimeistään maalisuoralla. Full Patch puolestaan pystyy hallitsemaan omaa lähtöään ensimetreistä lähtien.

Ensimmäinen kohde on tasainen ja monella hevosella on mahdollisuus napata voittorahat.

Kiriliina on hienosti aloittanut nelivuotias tamma, joka kohtaa Killerillä paljon rutinoidumpia vastustajia. Tasaisesti 31-tuloksia nakutellut hevonen pystyy voittoon, mutta suurena suosikkina sitä ei voi pitää.

Tatu lähtee reippaasti ja pystyy laukatta vetämään lähtöä pitkään. Kuopion esitys kärjen kupeelta oli hyvä.

Mielenkiintoinen hevonen on Pasi Tikkalan valmentama Costimies. Se palaa pieneltä huililta arvoituksena, mutta uran alkustartit jättivät mielikuvan todella kovakapasiteettisesta hevosesta.

Wingait Birgitta ja Frozen A.F. ovat toisen kohteen parhaat yllättäjät. Molemmat ovat hienossa kunnossa, joten juoksun onnistuessa ne pystyvät voittamaan.

You To Class ja One Lady Boko ovat lähdön perusmerkkejä. Pikkuhiljaa otteitaan parantava Moneyshaker voi kiihdytyksessä päästä keulaan pyrähtävän You To Classin taakse, eikä voitto nappireissulla yllättäisi.

Rimpauttaja voittanee kolmannen kohteen, mikäli tamma malttaa polkea ravia koko matkan. Lyytine lopetti viimeksi terävästi 27-kyytiä Jokimaalla ja pystyy voittoon. Viiamari, Ypäjä Säihkyvä ja alle kykyjensä viime aikoina kulkenut Cajsa Rok mahtuvat myös systeemiin.

Astrum hävisi viimeksi vain kovalle Kurri Jari Bokolle. Seinäjoella konkari kiri 10-vauhtia ja ehti tyylikkäästi ykköseksi. Vastus on sopiva ja voittokulku jatkunee.

Viides kohde on todennäköisesti Full Patchin hallintaa alusta loppuun. Roope Salmelan valmentama tamma kiihtyy todella kovaa ja nykyvireessään sen pitää taistella voitosta.

Caramel’s Nuga teki viimeksi hienon esityksen laukkansa jälkeen ja kannattaa huomioida, jos suosikki ei kelpaa varmaksi.

Mergel on yksi vuoden voitokkaimpia hevosia kymmenellä voitollaan. Viimeksi Jokimaalla tamma kierteli kaikki vastustajansa takamatkan takavoltista huolimatta. Esitys oli yksi kauden parhaista ja voitto on taas ulottuvilla.

Ainoa varmistus on paalulta liikkeelle lähtevä Upseeri. Ori kukisti viimeksi laukattoman Lennon Rapinan, vaikka matkasi viimeisen kierroksen sen rinnalla. Ehjällä juoksulla Upseeri pystyy ehdottomasti voittamaan.

Viimeisen kohteen ideat ovat pitkästä aikaa hyvältä paikalta liikkeelle lähtevä Victory S ja Mikkeli Cup -finaalin laukkaan tuhrinut Mission Impossible.

Maleficent River oli Jokimaalla mainio kakkonen ja tamma ansaitsisi jo voitonkin.

Orlando Madrik jäi viimeksi pussiin, eikä päässyt käyttämään kaikkia voimiaan. Hevonen osaa tulla takaakin, joten Iikka Nurmosen ajokki pelattaneen lähdön suosikiksi.