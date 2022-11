eRavivihje: Kahdesta ykkössuosikista kokonaan ohi Jägersrossa Ruotsin Toto75-peli ratkaistaan Malmön alueella sijaitsevalla Jägersron kaviouralla. Peliaika päättyy kello 17.20.

Kierros vaikuttaa aika haasteelliselta etukäteen ja selkeää tukipilaria on vaikeuksia löytää. Kierroksen pelipankki on kolmannen kohteen Four Guys Dream, joka on ansaitusti iso suosikki, muttei sekään kelpaa varmaksi saakka. Se saa yhden maukkaan täsmävarmistuksen kupongille. Myöskään kierroksen toiseksi luotetuin hevonen, avauskohteen Longgone River, ei kelpaa varmaksi. Vihjesysteemi rakennettiin lopulta elävästi kahdella varmalla, joista kumpikaan ei ole oman lähtönsä suosikki.

Kierroksen urheilullinen kohokohta on neljäntenä Toto75-kohteena ravattava Svensk Uppfödningslöpning -finaali kaksivuotiaille lämminverisille. Suomalaisväriä tuo Riina Rekilän silmäterä Vegas Wania. Hän voitti kilpailun viime vuonna Vegas Wanian isoveljellä Tetrick Wanialla.

Päivän ideavarmat

Dubai Kronos (T75-2) on kakkossuosikkina loistava varma, vaikka juoksunkulusta saattaa tulla jälleen haasteellinen. Kalmarissa hevonen juoksi alkumatkan toisessa ulkona, kunnes se jäi toisen radan vetojuhdaksi kilometri ennen maalia. Siitä valjakko siirtyi keulaan viimeisellä takasuoralla, mistä ori oli täysin pitelemätön lopussa.

Toissa kerralla kolmevuotias osallistui Breeders Crown -alkuerään, missä se laukkasi viimeisellä takasuoralla. Viimeksi Jägersrossa valjakko lähti ensimmäisellä takasuoralla neljännestä ulkoa kolmannen radan kautta eteenpäin kohti kärkeä. Hevonen pääsi etusuoralla hetkeksi toiseen pariin ulos, mistä se suunnisti jälleen kolmannelle loppukaarteessa. Mika Forssin ajokki teki vahvan juoksun ja kamppaili toiseksi.

Feline Burgerheide (T75-6) on kirjoitushetkellä vasta kolmossuosikki. Mantorpissa tamma voitti helpon lähdön suvereenilla tyylillä kiertäen pääasiassa kolmatta rataa pitkin ilman selkää. Toissa kerralla Axevallassa hevonen teki hyvän loppuvedon neljännestä parista ulkoa, vaikka se hävisikin suurena suosikkina. Viimeksi tamma kiri parijonosta toiseksi kiertäen loppukaarteen neljättä rataa pitkin.

Päivän ideamerkit

Henrik Will (T75-1) maistuu kovasti alle seitsemän prosentin peliosuudella. Toissa kerralla kolmevuotias voitti Tanskan Kriterium-karsinnan yläpystyyn keulapaikalta. Finaalissa hevonen pudotti johtavan kantaan, kunnes otti harmittavan laukan ensimmäiseen kaarteeseen. Tuon jälkeen ruuna teki vahvan juoksun kirien vielä kärkihevosten tuntumassa maaliin. Hyvältä lähtöpaikalta ruuna on yllätysvalmis.

Red Bar (T75-3) saa maukkaan reissun kärkipäässä ja se voi aiheuttaa lopussa yllätyksen. Viimeksi Jägersron hopeadivisioonassa ori avasi terävästi liikenteeseen. Valjakko löysi paikan johtavan kannasta, mistä se etsi kiritiloja loppusuoralla niitä kuitenkaan löytämättä. Voimia vaikutti jäävän talteen. Viisi prosenttia luotettu Red Bar on hyvä täsmävarmistus Four Guys Dreamille.

Vihjesysteemi

2,1,5,3,4 (11,6)

7 Dubai Kronos (9,3)

4,1 (9,5)

3,5,1 (4,10)

5,2,3,4,6,10,7,9,8 (11,12)

3 Feline Burgerheide (6,10)

9,10,11,12,1,7,2,5 (3,6)

2160 riviä - 108 euroa

Voit kopioida vihjesysteemin Veikkauksen palveluun tästä