Oulu Expressissä ei saatu karsintoja aikaan sen paremmin lämminveristen kuin suomenhevostenkaan puolella. Ilmoittautuneita ei ollut loppujen lopuksi karsintoja varten tarpeeksi.

Niinpä kolmivuotiaat lämminveriset ja nelivuotiaat suomenhevoset ajavat Oulu Expressin finaalit ilman karsintoja. Finaalit kilpaillaan Oulussa syyskuun ensimmäisenä lauantaina.

Kylmäveristen kovimmasta tasoitusajosta löytyy monien tähän asti Toto5-pelinsä palauttaneiden kuponkien varma. Jukka-Pekka Kauhasen valmentaman Uskotoivon oletetaan voittavan lähtönsä.

Kuninkuusraveissa Riku M Lindgrenin ohjastettava laukkasi lyhyesti alussa, ja sijoittui kovassa lähdössään viidenneksi. Oulussa on lähtöpaikka voltin kakkosradalta, mikä ei vähennä pelaajien uskoa eikä toivoa. Ori on osoittanut koko kesän vahvaa kuntoa.

Lämminveristen ykkössarjassa suosikit löytyvät paalulta. Jarmo Saarela ei ennakkosuunnitelmista poiketen aja Oulussa, joten valmentaja ja osaomistaja Martti Pellikka ohjastaa ruunaa itse.

Holy Molen esitykset ovat hieman vaihdelleet, mutta kuun puolivälissä Pellikan suojatti esitti hienon noin 700 metrin mittaisen kirin, mikä toi kakkossijan. Ennakkotietojen mukaan balanssi on jälleen ilman kenkiä, mikä on tuonut ruunan kiriin ruutia.

Holy Molen haastajiin kuuluvat muun muassa Vibora, Trailblazer sekä takamatkan No Limit Royalty, jonka valmentajan Tiina Rintalan kuulumisia voi lukea tiistaina MT Hevosista.

Ruotsissa on yksi vuoden hienoimmista iltaraveista, sillä Jägersrossa juostaan derbykarsinnat. Sekä nelivuotiaille oriille ja ruunille että tammoille on kuusi karsintalähtöä.

Sihti finaaliin on tiukka, sillä karsintalähdöistä pääsee finaaliin suurten setelien metsästykseen kaksi parasta hevosta. Paikalla on koko Ruotsin ikäluokan kerma.

Mikkeliläinen Jouni Hillbom on mukana tammaderbyn karsinnoissa kahdella hevosella. Hillbomin ajatuksia voi lukea tiistaina MT Hevosista.

Ruotsissa vaikuttavista suomalaisvalmentajista Timo Nurmos ja Katja Melkko ovat mukana Jägersron karsintaillassa.