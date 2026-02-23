Päivän ravit: Rautianna ja Cirilla Talvikuningattaren suosikitViikon aluksi Kuopion merkkitapauksena on Talvikuningattaren kruunaaminen. Halmstadissa jahdataan puolestaan jackpotia.
Tasoitusajona kilpailtava Talvikuningatar on kerännyt mukavatasoisen osallistujakaartin. Mari Rautiaisen suojatti Rautianna nousi viime vuonna sarjoissaan hienosti. Tamma ei varsinaisesti vielä riehunut tauolta palatessaan, mutta pelikansa odottaa vuoden toisesta startista menestystä.
Kampoihin laittaa Dimitri Hedmanin laatutallista ponnistava Cirilla, joka on tosin pilannut helmikuun starttinsa laukkoihin. Puhtaalla suorituksella luokkatamma on kuitenkin vahvoilla. Hyväkuntoiset Prisit Pardoo sekä Nätti Tiana kärkkyvät suosikkien epäonnea.
Talvikuningatar ravataan yhdeksän lähtöä käsittävien ravien toiseksi viimeisenä lähtönä. Maanantaiseen tapaan ravien neljä viimeistä lähtöä ovat euronelkun kohteita. Korkea rivihinta torppaa suunnitelmat leveistä systeemeistä, joten haastavalla kierroksella on pelaajilla pohdittavaa.
Kuopion ravit alkavat kello 18.00. Euronelkku hyrähtää käyntiin kello 19.55.
Euronelkun kanssa osittain päällekkäin menee Halmstadin Toto64-peli, jossa on maanantaina noin 117 000 euron jackpot.
Suomalaisvalmentajista Halmstadissa on mukana Hanna Lähdekorpi kahdella hevosella. Avauskohteessa Power Of Sand on suosikkina matkaan lähdevän Love Express W.F:n ykköshaastaja.
Viimeksi Lähdekorven lupaava tamma juoksi takapareissa, eikä saanut missään vaiheessa kunnollista kiritilaa. Tällä kertaa lähtöpaikka on eturivin ulkoreunalla, mikä aiheuttaa jälleen omat haasteensa.
Päätöskohteessa Lähdekorvella on mukana Iziah Zet, joka sijoittui puolitoista viikkoa sitten Halmstadissa mukavan esityksen jälkeen kolmanneksi. Tällä kertaa takarivin lähtöpaikka taitaa viedä enimmät mahdollisuudet, vaikka ruuna kunnossa onkin.
Toto64-peli alkaa kello 20.30.
