Orpovasikka Gabriel kiintyi 6-vuotiaaseen Eriniin – Kokemus lapsen ja eläimen erityisestä suhteesta on melko yleinen, sanoo asiantuntija

Johanna Ratia

Orpovasikka Gabriel on saanut perheen kotitilalla erityisaseman. 6-vuotias Erin on toiminut sen yhtenä huoltajana. ”Gabriel kiintyi ihmisiin ja tulee edelleen aina sen nimeä huudettaessa luokse. Erin juoksi vasikan kanssa pitkin peltoa leikkien ja varsinkin alussa oli sille iso tuki ja turva.”

Aina lemmikit eivät ole koiria, marsuja tai kissoja.

Orpovasikka Gabriel on saanut Johanna Ratian kotitilalla erityisaseman.

Emänsä menettänyttä vasikkaa piti juottaa joka päivä seitsemän kuukauden ajan. Siitä muodostui perheelle yhteinen projekti ja vähän kuin lemmikki, vaikka Gabriel asuikin yhä muun lauman parissa.

6-vuotias Erin on toiminut vasikan yhtenä huoltajana. Erityishoidossa Gabriel kiintyi ihmisiin ja tulee edelleen aina sen nimeä huudettaessa luokse.

Kaksikko on kehittänyt omat keskinäiset leikkinsä. "Erin juoksi vasikan kanssa pitkin peltoa leikkien ja varsinkin alussa oli sille iso tuki ja turva.”

MT kyseli lukijoiltaan kokemuksia lasten ja lemmikeiden yhteiselosta. Monissa vastauksissa kuvailtin ja ihmeteltiin lapsen syvältä vaikuttavaa yhteyttä eläimiin.

Kokemus lapsen ja eläimen erityisestä suhteesta on melko yleinen, kertoo Tua Onnela Suomen eläinkouluttajat ry:stä. Työssään eläintenkouluttajana hän on nähnyt, kuinka arka hevonen muuttuu tyystin toisenlaiseksi lapsen seurassa.

”Lasten kanssa sama hevonen saattaa olla hyvin rento. Lapsi ja hevonen voivat saada sellaisen yhteyden, mitä aikuiset katsovat kateellisena vieressä.”

Eläinten jaottelu syötäviin tuotantoeläimiin ja lemmikkeihin voi tuntua lapsesta hämmentävältä.

Lapselle on selvinnyt, että jotkut ihmiset syövät lampaita ja kanoja ja tämä on ollut hänelle järkyttävä tieto, kertoo nimimerkki Eläintenystävän vanhempi. "Toisinaan hän kysyy miksi joku söisi lampaan, vaikka lammas on niin ihana."

Hänen lapsensa kiintyi jo kolmivuotiaana ystävänsä lampaisiin.

”Niiden kanssa vietetty aika on aina liian lyhyt, ja hän laulaa suosikkilampaalleen laulua ’sinä olet liian ihana lammas’. Lapsen tärkeä aarre on pussillinen tuon lampaan villaa.”

Lue lisää:

Spiidi-koira tukee koulutehtävien teossa, kehräävä kissa rauhoitti vauvan iltaisin – lemmikki tuo lapsen elämään iloa ja lohtua, mutta vastuu on myös vanhemmilla