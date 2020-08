Video: Tee koronamaski itse – leikkaa kaava päivän paperilehdestä ja lähetä meille kuva omastasi

Tehokkaimmin suodattava kotoa löytyvä kangas kotimaskin tekijälle on mikrokuitua. Kangasta tarvitaan noin 25x50 senttiä.

Heta-Linnea Kovanen

Kangasta maskiin tarvitaan noin 25 cm x 50 cm ja nauhaa noin 1,4 metriä.

Kertakäyttöisten maskien lisäksi koronaa vastaan voi varautua pestävällä kankaisella maskilla. Moni pieni käsityöyritys onkin löytänyt markkinaraon ja alkanut tehdä maskeja.

Suomen Tekstiili- ja muotiliiton verkkosivuilla on kattava listaus maskiompelimoista. Katso lista tästä linkistä.

Käsitöitä harrastava tekee maskin nopeasti itsekin. Hyvä ohje on esimerkiksi Marttojen, Naisten Valmiusliiton ja Tekstiiliopettajaliiton yhteistyönä tekemä.

Järjestöt järjestävät yhteiset ompelukurssit virtuaalisena elo-lokakuussa Facebookissa.

Tarvitset kangasta ja tavalliset ompelutarvikkeet. VTT:n arvio on, että kotikankaista tehokkain suodattaja on mikrokuitu. Myös tiheä puuvilla tai polyesteri käy, mutta niiden suodatusteho on pienempi.

Kiinnitysnauhan voi ommella myös vanhasta t-paidasta tai lakanasta.

Martat muistuttaa, että kotitekoinen maski ei anna teollisesti valmistetun ja testatun hengityksensuojaimen vertaista suojaa, mutta auttaa arkipäivän suojautumisessa.

Maskin oikeaan käyttöön täytyy myös kiinnittää huomiota. Väärinkäytetystä maskista on enemmän haittaa kuin hyötyä, Martat muistuttaa myös.

Maskin kaavan voit leikata keskiviikon Maaseudun Tulevaisuuden paperiversiosta.

Marttojen maskiohje

1. Tarvikkeet: Kangasta maskiin noin 25 cm x 50 cm ja nauhaa noin 1,4 metriä. Ompelulankaa, sakset, nuppineuloja, silitysrauta, ompelukone. (Voit ommella maskin myös käsin. Käytä tällöin tikkipistoa.)

2. Leikkaa kankaasta neljä kaavan mukaista kappaletta. Kaava sisältää saumavarat. Aseta kaksi vastakkaista kappaletta oikeat puolet vastakkain. Ompele kaareva keskisauma yhden sentin saumanvaralla. Silitä kaarevan sauman saumanvarat toiselle puolelle.

3. Tikkaa saumavarat kiinni noin kahden millin päästä keskisaumasta. Toista vaiheet toisille kappaleille. Aseta kappaleet oikeat puolet vastakkain: kiinnitä nuppineuloin kiinnitysnauhat toisen kappaleen oikealle puolelle lyhyelle sivulle yhden sentin päähän kulmasta. Kaikkien nauhojen päät asetetaan tulevan kääntöaukon kohdalle lyhyelle sivulle. Aseta toinen kappale näiden päälle oikea puoli alaspäin niin, että nauhat jäävät kappaleiden väliin, kiinnitä nuppineuloin.

4. Ompele suoraompeleella sentin päästä reunasta. Aloita lyhyeltä sivulta nauhojen kohdalta ja ompele kappaleen ympäri niin, että nauhat kiinnittyvät samalla. Muista jättää kääntöaukko lyhyelle sivulle. Päättele ommel alussa ja lopussa peruuttamalla. Leikkaa kulmat varovasti pois kahden millin päästä ompeleesta.

Käännä työ oikein päin kääntöaukon kautta ja silitä. Saumanvarat jäävät näin työn sisäpuolelle. Tikkaa maskin lyhyet sivut. Tee päättelyt alkuun ja loppuun. Tikkaaminen sulkee kääntöaukon ja vahvistaa nauhojen kiinnityksen.

5. Nauha lakanakankaasta: Revi kankaasta neljä 35 cm x 4 cm kaitaletta. Käännä kaitaleen molemmista reunoista sentti keskelle. Silitä. Taita kaitale vielä kaksinkerroin ja silitä uudelleen. Avaa nauhan toista päätä ja taita sitä sentti sisäänpäin. Tikkaa eli ompele suoraompeleella kaksinkerroin taitettu nauha läheltä reunaa. Tee sama muille kolmelle nauhalle.