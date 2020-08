Keinutuoli oli talon arvoistuin – Isäntä ja emäntä menivät sen käyttäjinä lasten edelle

Jaana Kankaanpää

Loimiripsisidoksellinen keinutuolinmatto lienee suosituin malli suomalaisissa keinutuoleissa. Matto on suunniteltu koristamaan maaseudun suurten talojen saleja. Erityisesti Helmi Vuorelma Oy valmisti aikoinaan paljon kyseistä mallia.

Keinutuoli on isännän tai emännän paikka, jonka osoittaminen vieraan istuimeksi osoitti kunnioitusta. Keinutuolinmaton avulla esiteltiin käsityötaitoa.

Keinutuoli mielletään erityisesti vanhemman ja arvokkaamman väen istuimeksi, jossa aikaa viettää mummu tai vaari.

Isäntä ja emäntä menevät sen käyttäjinä lasten edelle, vaikka juuri lapsille keinutuoli olisi erityisen mieluisa. Sellainen saatettiin tuoda taloon 50- tai 60-vuotislahjaksi, ja sillä viitattiin saajan astuneen jo keinutteluikään.

Minna Canthin kodissa Kanttilassa vieraat istuivat salissa missä kukakin ja talon rouva keinutuolissaan. Canth tarjosi keinutuoliaan vieraan istuttavaksi, mutta kaikki kehottivat häntä itseään istumaan siinä. Keinutuolista muodostui eräänlainen valtaistuin, jonka käyttöä kursailtiin.

Eurooppalaiset siirtolaiset veivät Yhdysvaltoihin mukanaan pinnatuolien kaltaisia kalusteita. Yhdysvalloissa niiden alle laitettiin jalakset, joilla saatiin keinuva liike.

Amerikasta palaavat siirtolaiset toivat kalusteen takaisin keinutuolina Ruotsiin, josta se tuli Ahvenanmaan kautta Suomeen, etupäässä Nakkilaan ja Urjalaan, jotka ovat Suomen vanhimpia keinutuolipitäjiä. Näin on selitetty kalusteen tuloa Suomeen.

Vanhoissa amerikkalaisissa elokuvissa keinutuoli on usein kuistilla käytettävä ulkokaluste, johon on käytetty useita puulajeja, esimerkiksi vaahteraa. Suomalainen keinutuoli on lähes poikkeuksetta valmistettu koivusta.

Keinutuolin paikka ja keinumissuunta ovat sidoksissa siihen huonetilaan, missä tuolia on pidetty. Erityisesti keinujen ydinalueella Satakunnassa ja Pirkanmaalla keinutuoleja on salissa useampi. Ne on asetettu vastakkain tai ryhmässä salin ikkunan eteen.

Keinutuolinmatolla saatiin istuimeen lisämukavuutta ja lämpöä. Pidempään keinuteltuaan istuin alkoi tuntua kovalta ja selkää painoivat selkälaudat tai pinnat.

Kodintekstiilien valikoimaan syntyi kokonaan uusi käsite: keinutuolinmatto. Sen piti olla jotakin kaunista ja edustavaa. Keinutuolin matto topattiin ja tikattiin kuten täkki.

Monessa kodissa käytettiin säästeliäästi kaikki käsityöt ja vanhat kudonnaiset, jotka pystyttiin. Esimerkiksi käytöstä poistetut turkinvyöt ommeltiin yhteen ja mitoitettiin tuoliin sopivaksi. Kun uusia mattoja tehtiin keinutuolia varten, voitiin soveltaa aiemmin käytettyjä koristemalleja ja tekniikoita.

Keinutuolinmatto oli myös sopivan kokoinen käsityö jonkin uuden tekniikan kokeiluun.

Vielä julkaisematon tutkimus keinutuolinmatoista kertoo, että ylivoimaisesti yleisin kuvitusaihe on ruusu kaikissa muodoissaan ja väreissä. Vanhin koristelutapa on villalangoin tehty pistokirjonta, erityisesti ristipistot. Yksi vanhin säilyneistä keinutuolinmatoista on Fredrika Runebergin vuonna 1872 saama peite, jossa on ristipistoin tehty ruusukuvio.

Muita yleisiä tekniikoita keinutuolinmattojen valmistamiseksi ovat olleet erilaiset kirjonta- ja kudontatekniikat, virkkaus koukkuaminen, applikoiden valmistetut tai näiden tekniikoiden yhdistelmät.

