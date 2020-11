"Touhu lähti vähän lapasesta, siltä reissulta tulin kotiin kahden kissan, kahden pässin ja yhden lampaan kanssa" – laulaja Aki Samulin esittelee uskomattoman eläinkatraansa

Jaana Kankaanpää

Jari Sillanpää elelee Aki Samulin hovissa lihasikana.

"Erkki! Nyt hiljaa senkin länkkälauri!"

Isännän ääni on kuninkaallisen komea, sillä se on isommillekin yleisöille kouliutunut.

Erkki taas on koira, jonka kanssa laulaja Aki Samuli asettui ostamalleen maatilalleen puolitoista vuotta sitten. Nyt seurana on 43 muuta kruunupäätä, sillä hovi on nimetty tangokuninkaallisten mukaan.

"Touhu lähti vähän lapasesta. Pelastin padalta kaksi kukkoa, Markon ja Jukan, ja lähdin hakemaan kukoille seuraavalla viikolla Kouvolasta kuutta kanaa, mutta tulikin kymmenen. Sitten hain hiirikissaa, mutta siltä reissulta tulin kotiin kahden kissan, kahden pässin ja yhden lampaan kanssa. Mietin, ettei tule toimimaan, joten hain kaksi suomenlammasta lisää."

Hevonen taas oli kuninkaan aikanaan myymän, ensimmäisen hevosensa Daimin ensimmäinen tammavarsa, tinkeri Lady Susanna.

"Siinä ympyrä sulkeutui kivasti. Ja maailman ensimmäinen tangokuningas Kauko Simonen on tietenkin suomenhevonen."



Aki Samuli jutustelee työhaalareissaan ja esittelee alamaisiaan. Matkalla lampaiden luo ohitamme valtaa pitävät vuohet Piritan ja Johanneksen.Aki Samuli jutustelee

"Kaikki tänne kiireesti nyt, Kyösti kans!" kuningas komentaa ja kippaa samalla ohraa kaukaloon. Paikalle köpöttävät kippurasarvinen Saska sekä Kyösti-pässi kaksospoikiensa Teemun ja Petrin kanssa. Vieressä määkii Pekka.

Arja, Saija, Mervi, Marita ja Erika kotkottavat kanalassa ja Aino-kissa jahtaa niitä hiiriä. Aasit Amadeus ja Hanna sekä tuoreet sonnitulokkaat Harri, Jouni ja Teuvo laiduntavat lähettyvillä

"Uusin tulokas on Mika Pohjonen. Sen startti elämään oli vähän huono, kun emo oli tehnyt ja hylännyt sen piiloon. Mutta hyvä siitä tulee."

Pulmia on ratkottu yksi kerrallaan aiemminkin, kuten pääsiäisenä, kun ensisynnyttäjiä oli useampia.

"Jouduin kaivamaan jumiutuneen Mira-karitsan itse Heidiltä pois ja syöttämään sitä sitten kahden tunnin välein. Tiina synnytti kaksospojat ongelmitta, mutta sitten tuli tämä Taina, jolla oli toinen pässipoika jumissa ja suolet napanuoran ympärillä. Se piti lopettaa heti, ja samaan rytäkkään toinen hevonen sai hiekkaähkyn ja taisteli hengestään. Onneksi minä huomaan asioita, eikä jää sormi suuhun. Elämä ja ongelmat opettavat."

Vipinää riittää. Nyt juuri on tehty 15 eläimen sorkkahoidot ja keritty lampaat, joiden villoista tulee possuille pehmikkeitä.



Jaana Kankaanpää

Aki Samuli nimesi tämän pässin Kyösti Mäkimattilaksi.

Kiinnostus maatilaan on Aki Samulille synnynnäistä. Palkansaajaperhe asui Nastolassa ja tuttujen ja naapurien lehmät vetivät pikku Akia puoleensa jo pienenä.

"Olen syntynyt väärään perheeseen. En maatilalle, kuten minun olisi kuulunut. Mutta olen aina sanonut, että jonakin päivänä minulla on oma maatila eläimineen."

Vuonna 2019 se tapahtui. Laulaja oli päättänyt pitää keikkatauon, pani Nastolan-talonsa myyntiin ja lähti kahden koiransa kanssa Lappiin. Talolle löytyikin jo samana päivänä ostaja, joten edessä oli paluulento ja talon tyhjennys.

"Latu aukesi ja saatoin etsiä maatilaa sektorilla koko Suomi, koska artisti keikkailee ristiin rastiin."

Kolme siskoa ja ystäviä asui kuitenkin Lahden lähellä, joten sopiva kiinteistö eli talo ja navetta löytyivät osin sattumalta Pukkilasta.

"Vaikka tämä oli hirveä ryteikkö, eläimille ei ollut valmiina mitään ja keittiössäkin oli vain pirttikalusto ja vesihana seinässä, tuntui että tämä se on. Näin, että tuonne tulee talli, tuonne pihatto ja tuonne metsätarhaa. Ja yli kaksi kilometriä omaa hiekkatietä keskelle ei mitään, se on täysi vastakohta työlle ja paluu omaan rauhaan."

Raivauksen lisäksi täällä on rakennettu: laitumia, aitauksia, talliin karsinoita ja hevosille ja sonneille pihattoa.



Jaana Kankaanpää

Syntyessään hylätty Mika Pohjonen saa erityisen hellää hoivaa kuningaskollega Aki Samulilta.

Aki Samulin keskiarvo peruskoulun päättötodistuksessa oli 6,1, ja hän sanookin oppineensa aina tekemällä, myös ravintolatoimen johtajan työt. Elokuussa hän päätti kuitenkin haastaa itsensä ja opiskella 40-vuotislahjaksi eläintenhoitajan tutkinnon.

Aki Samuli vastaa yksin eläimistään, mutta ostaa rehun valmiina ja saa päivisin apua tilanpitoon.

"Neljä kertaa päivässä pitää saada heinää nenän eteen. Yksi aasinsilta kouluun menolle oli, että jos alkaisin tämän kaiken pöllöyden päälle tuottaa vielä ruokaa tälle porukalle, tarvitsen tukia varten tutkinnon."

Vauhdikas kuningas on miettinyt myös maatilakonserttien, metsäkävelyiden ja päivä maalla -tapahtumien järjestämistä. Ihmiskuninkaalliset pitivätkin jo kesällä leiriään pellolla.

"Haluan, että koulu- ja päiväkotilapset, vanhukset, kehitysvammaiset ja muut ryhmät pääsivät maalle ihan vain olemaan ja ymmärtämään, minkälaisesta eläimestä tulevat kanamunat ja jauheliha tulevat. Tämän eläinporukan tarkoitus on valaista ihmistä ja suomalaisen puhtaan ruuan tärkeyttä. Vähintä, mitä suomalainen voi tehdä, on käyttää viljelijän palveluita. Koronan aikana on lävähtänyt päin näköä, että mitäs sitten, jos rajat menevät kiinni?"

Koulussa hän on oppinut nyt tuotannon byrokratiaa ja että tiukka eläinsuojelulaki kertoo suoraan eläinten oloista ja ruuan laadusta. Navettaviikko näytti ison työmäärän.

"Olen aina ollut kaikki valmiiksi heti nyt ja mieluiten eilen -tyyppi, mutta nyt elämä on hallittua kaaosta: mikään ei tule valmiiksi ja kun on pilkkopimeää, sataa vettä, kuraa on joka suunnassa ja kannat vettä yksinäsi ja eläimet karkailevat, mietin, mitä järkeä tässä on. Mutta tämä on elämäntapa ja mottoni on, että mieluummin överit kuin vajarit. Kaikesta selviää."



Jaana Kankaanpää

Aki Samuli seurassaan sonnit Harri, Teuvo ja Jouni.

Tilalla tehdään kaikki käsin, koska koneet maksavat.

"Päätin alussa putsata kaikki pihatot, laitumet, kanalat, pupulat, karsinat, kentät ja pellotkin joka päivä kusesta ja paskasta, mutta kun minulla on vain kädet, kottikärryt ja talikko ja pelkästään kantovettä kulkee käsien kautta yli 2 000 litraa viikossa, aika ei aina riitä."

Omalta pihalta löytyi myös kouluun tehty 50 lajin kasvisto ja pottumaalta "melkein kaikki rikkakasvit".

"Olen sen verran kipeä näiden juttujeni kanssa, että perustin myös ison kasvimaan , joka tuotti superpaljon kaikkea. Jos madot ehtivät syödä potut, syötän ne possuille. Täällä ei mene mitään hukkaan."

Yksikään eläin ei ole tuotannossa, paitsi kanat.

"Eläintenpito on harrastus, vaikka viisauttahan olisi syödä ne. Mutta en katso 120-kiloisia lihasikoja Jari Sillanpäätä ja Jaska Mäkystä sillä silmällä, että jonakin päivänä syön teidät. Se on hiukan kaukainen ajatus vielä, vaikka olenkin kaikkiruokainen."

Aki Samuli Hakonen