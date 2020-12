Ylen uudessa tv-sarjassa perehdytään maaseudun syvimpään olemukseen

Suomi on maalainen -sarjan päärahoittaja on Yle. Myös MTK:n säätiö ja Keskitien tukisäätiö ovat tukeneet ohjelman tekemistä.

Jari Fagerholm / Yle Kuvapalvelu

Helsingissä lähes koko ikänsä asunut Olavi Seppänen selvittää Ylen kahdeksanosaisessa sarjassa, mitä maaseutu ja maalaisuus tarkoittavat nykyään.

Yle esittää joulunpyhinä dokumenttisarjan Suomi on maalainen, jossa perehdytään maaseudun syvimpään olemukseen. Kahdeksanosaista sarjaa esitetään TV1:llä 28.12.–6.1. välillä peräkkäisinä päivinä, ja kaikki jaksot ovat katsottavissa Yle Areenassa.

Sarjassa maalaisuuden olemusta pohtivat esimerkiksi viihdetaiteilija Mikko Alatalo, Maustetyttöjen siskokset Anna ja Kaisa Karjalainen, keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko, vihreiden kansanedustaja Bella Forsgrén, näyttelijä Jussi Vatanen ja Maaseudun Tulevaisuuden päätoimittaja Jouni Kemppainen.

Nilsiäläinen kirjailija Antti Heikkinen ja töysäläislähtöinen Kolmannen naisen soolokitaristi ja historianopettaja Sakari Pesola esittävät kiintoisia puheenvuoroja maaseudusta läpi sarjan.

Julkisuudesta tuttujen ihmisten lisäksi ääneen pääsevät myös tavalliset maanviljelijät ja kunnallispoliitikot. Juontajana toimii teologian opiskelija ja toimittaja Olavi Seppänen.

Ohjelma kuuluu samaan formaattiin kuin aiemmin Ylellä esitetyt Suomi on ruotsalainen, Suomi on venäläinen, Suomi on suomalainen ja Suomi on metsäläinen -sarjat.

Uudenkin sarjan on käsikirjoittanut toimittaja Marjo Vilkko, ja vastaavana tuottajana ja ohjaajana on Intervision toimitusjohtaja Antti Seppänen. Saman parivaljakon käsialaa ovat myös viime jouluna miljoonayleisön saavuttanut Koivisto-sarja ja sitä edeltänyt Kekkonen.

Suomi on maalainen -sarjan päärahoittaja on Yle. Myös MTK:n säätiö ja Keskitien tukisäätiö ovat tukeneet ohjelman tekemistä.

Sarjan on tarkoitus olla Ylen joulunajan ohjelmakartan yksi kohokohdista. Antti Seppänen odottaa jaksojen keräävän komeita katsojalukuja.

"Dokumentilla on briljantti esityspaikka, sillä kaupalliset kanavat näyttävät samaan aikaan uusintoja. Vielä vuosi sitten julkisessa keskustelussa oli ääniä, joiden mielestä Etelä-Suomen kaupunkikolmion ulkopuolella ei ole järkeä harjoittaa mitään. Kuluneen vuoden ajalta en muista yhden ainoaa tämänkaltaista kommenttia", Seppänen sanoo MT:lle.

Hän myöntää, että sarjan tuotantotiimille kävi tuuri. Koronapandemian myötä maalaisuus on taas muodikasta. Lähiruoka, luonnossa liikkuminen, monipaikkaisuus, kesämökkibuumi, pienpanimot ja etätyöt, puhuvat kaikki maaseudun puolesta.

Jari Fagerholm / Yle Kuvapalvelu

Näyttelijä Jussi Vatanen viljelee kotitilan peltoja sisarustensa kanssa Sonkajärvellä. Hän on yksi Suomi on maalainen -sarjan haastateltavista.

Kunnianhimoisessa dokumenttisarjassa pyritään selvittämään, mihin kaikkeen maaseutu ja maalaisuus ovat Suomessa vaikuttaneet. Suomi on taustaltaan hyvin agraarinen ja verrattain myöhään kaupungistunut maa.

Itsenäisen Suomen historia liittyy vahvasti maalaisuuteen, mietitäänpä sitten sisällissodan voittanutta valkoista talonpoikaisarmeijaa, tasavaltalaisuutta, maalaisliitto-keskustan roolia sovun rakentajana tai talvisodan torjuntavoittoja.

Antti Seppänen kasvoi lapsuutensa sulkavalaisella karjatilalla. Silti hän yllättyi ohjelmaa tehdessä, kuinka moneen asiaan maalaisuuden lonkerot ulottuvat yhteiskunnassa ja kulttuurissa.

"Otetaan esimerkiksi työn arvostus, mikä on melkein pyhä asia Suomessa. Olen selkäytimestä tiennyt sen liittyvän maalaisuuteen, mutta sarja muistutti asiasta. Vanhempieni keskikokoisella karjatilalla lapsuudessa työ ei koskaan loppunut kesken", Antti Seppänen sanoo.

Nykyään yli 70 prosenttia väestöstä asuu kaupungeissa tai kaupunkien kehysalueilla. Sarjassa kysytäänkin mitä maaseutu tarkoittaa vuonna 2020, kun se ei luonnehdi suoraan kovin monen elämää.

Ohjelman juontajana toimii 27-vuotias Olavi Seppänen, joka on tehnyt Yle Puheelle aiemmin esimerkiksi radioesseesarjan Homo religiosus. Tv-sarjan yhtenä punaisena lankana on koko ikänsä Helsingissä asuneen Olavi Seppäsen paluu maalaisille juurilleen, isovanhempiensa maatilalle Sulkavalle.

Olavi Seppänen on tuottaja Antti Seppäsen poika.

"Katson aihetta vähän ulkopuolelta. En olen ihan pihalla, mutta kohtuullisesti kuistilla siitä, millaista jokapäiväinen elämä maaseudulla on", Olavi Seppänen sanoo MT:lle.

Jari Fagerholm / Yle Kuvapalvelu

Vihreiden kansanedustaja Bella Forsgrén syntyi Etiopiassa ja kasvoi lapsuutensa ja nuoruutensa maaseudulla Äänekoskella. Hän on mukana Suomi on maalainen -sarjassa.

Ohjelman teon myötä Olavi Seppäselle vahvistui käsitys, että Suomessa on hyväkuntoista tiestöä ja uutta infrastruktuuria myös syrjäseuduilla.

"Meillä on toistaiseksi pystytty pitämään huoli monista paikoista, jotka ovat aika syrjässä kasvukeskuksista."

Maaseudun kuolemasta on puhuttu vuosikymmeniä, mutta Olavi Seppänen asettuu kohtuullisen optimistiselle kannalle. Monenlaisilla kunnilla on hänen mielestään elinmahdollisuuksia, kunhan alueen vahvuudet tunnistetaan. Espooseen vastikään muuttanut juontaja pitää mahdollisena, että asuisi joskus syvemmällä maaseudulla.

Lopuksi on kysyttävä Antti Seppäseltä, ohjaako hän seuraavaksi sarjan Suomi on kaupunkilainen?

"Ehkä, toisaalta kaupunki-teemaa käsitellään jo paljon tässä sarjassa. Hyvällä syyllä voi kysyä, kuinka kaupunkilainen Suomi on. Suomalaisten vahva luontosuhde juontaa juurensa vuosisataisesta metsän keskellä elämisestä. Sitä kautta suurimmalla osalla kaupunkilaisistakin on suhde maaseutuun."

Antti Seppänen / Kuvitus: MT

Suomi on maalainen -sarjan vastaavana tuottajana ja ohjaajana toimii Intervision toimitusjohtaja Antti Seppänen. Hän on mies suosittujen Koivisto- ja Kekkonen-tv-sarjojen takana.