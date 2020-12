Karua, työteliästä ja uskomattoman kaunista – uusi tv-sarja kertoo suurperheen elämästä syrjäisellä maatilalla

G.Prescott

Suurperheen maalaiselämää -sarjassa seurataan yhdeksänlapsisen perheen arkea syrjäisellä maatilalla Yorkshiren nummilla. Talvi tuo tullessaan voimakkaimmat myrskyt vuosikymmeniin.

Jos havittelee vanhan ajan maa­tilan joulutunnelmaa, on televisio syytä kääntää tiistaina 22.12. Kakkoselle (tai avata Yle Areena).

Uutuussarjassa Suurperheen maalaiselämää seurataan yhdeksän­lapsisen perheen arkea Yorkshiressa. Vauhdikkaasti etenevässä sarjasta näkyy, mitä elämä syrjäisellä maatilalla suuren lammaskatraan kaitsijana voi olla: karua, työteliästä ja uskomattoman kaunista.

Isä Clive Owen on positiivisuuden perikuva. Amanda Owen on kovaa tekoa oleva äiti, joka päätyi intohimosta suuren lammastilan emännäksi. Koruttomilla nummilla viljelijät ovat elementtien armoilla. Tuuli on niin raakaa, että lampaiden silmät tulehtuvat. Clive muistelee menettäneensä kerran 50 lammasta talvimyrskylle.

Kovien ulkotöiden teko pikkulasten kanssa ei ole ihan yksinkertaista. Pienimmät kirkuvat mönkijän kyydissä sillä aikaa kun lampaille jaetaan rehua. Huumori ei silti pariskunnalta näytä loppuvan kesken.

Lapset myös auttavat tilan töissä. 14-vuotias Reuben korjaa koneita kuusivuotias Sidney vanavedessään. Kouluun lähdetään aamuvarhaisella, sillä bussimatka kestää kaksi tuntia. Koulun ollessa suljettu lapset vetävät toisiaan lumella mönkijän perässä.

Ensimmäisessä jaksossa nähdään idyllistä joulunviettoa. Joulupöydässä vedetään paukku­karamellia, mutta ei räplätä älypuhelimia. Lahjatkin vaikuttavat maltillisilta.

”Joulupukki on säästölinjalla”, äiti muistuttaa.

Tietokoneita tai älypuhelimia ei itse asiassa näy sarjassa juuri ollenkaan. Jää mietityttämään onko se perheelle luonnollista vai käsikirjoitukseen ängetty illuusio maailmasta, jota nykyteknologia ei ole vielä turmellut.

Oli miten oli, illuusio toimii.

Yle TV2 tiistai 22.12 klo 20.00