Maajussipari viettää ensimmäistä uusperhejoulua kahdestaan kestitsemällä asiakkaita – joulun odotetuin asia koittaa vasta illalla

Kimmo ja Miia elävät Kuusamossa lähes omavaraistaloudessa. "Kana on jäänyt pois Kimmon lautaselta, mutta jos oikein tekee mieli, niin voi omasta kanalasta hakea", Mia nauraa.

Kuusamossa on 30 senttiä lunta maassa ja järvellä jään paksuus 15 senttiä, kun Miia, 36, kävi äsken kairaamassa. On joulukuinen iltapäivä, ja aurinko on jo laskenut.

"Eihän täällä pimeää ole, kun on lunta. Päivä on valoisampi kuin Keski-Suomessa", toteaa Kimmo, 40.

Miia ja Kimmo ovat jakaneet arkeaan syksystä asti, alkuun salassa ja lokakuun lopun jälkeen julkisesti, kun Maajussille morsian -ohjelmassa parinvalinta oli selvinnyt.

Katsojat saattoivat tosin jo farmiviikolla aavistaa, että Miian valinta osuu Kimmoon. Ihastus oli niin selvää, kun treffit päättyivät naku-uintiin Petäjälampeen ja syvälliseen keskusteluun kynttiläillallisella.

Ensimmäistä yhteistä jouluaan pariskunta viettää Kuusamossa matkailuyritys Ajakassa, jonka liiketoiminta siirtyi Miian ja Kimmon vastuulle lokakuun alusta. Jouluksi on tulossa vieraita sekä mökkeihin että huoneisiin.

"Tämä joulu menee asiakkaita palvellen, ja ensi vuonna koitetaan saada perhejoulu. Uusperheessä joulu ei ole ihan päivän päälle – uutena vuotena otetaan yhteistä aikaa", Kimmo kertoo.

Sekä Miia että Kimmo ovat eronneet vuosia sitten. Kimmolla on 13- ja pian 18-vuotiaat lapset, jotka viettävät joulua äitinsä luona. Miian 13- ja 8-vuotiaat lapset asuvat vuoroviikoin isällään ja äidillään.

Miia sanoo olevansa alkukantainen kuusamolainen. Hän teki eräoppaan töitä 13 vuotta, kunnes opiskeli riistanhoitajaksi ja metsästysoppaaksi ja alkoi pyörittää ystävänsä Niko Kivelän omistamaa Ajakkaa.

Kimmo on kotoisin pientilalta Toivakasta Keski-Suomesta. Autoalan ja timpurin hommien jälkeen hän kouluttautui sähköasentajaksi ja sai syksyllä alan töitä Kuusamosta.

Ehdottomasti kannatti lähteä mukaan Maajussille morsian -ohjelmaan, molemmat toteavat. "Itellä unohtui hyvin äkkiä se julkisuuspuoli, kun en muuta seurannut kuin tuon neitokaisen naamaa", Kimmo hymyilee.

Miiasta oli hauska nähdä, miten telkkariohjelmaa tehdään, hän kun oli pienenä haaveillut näyttelijän ammatista. "Kesä oli tosi kiireinen. Oli tervetullutta vaihtelua arkeen päästä pois täältä. Ja oli ihan kiva, kun täällä pyöri miehiä ympärillä."

Kimmosta Miia on saanut hyvän kumppanin Ajakkaan, joka sijaitsee Kuusamon korvessa, 40 kilometriä keskustasta, Ruka-tunturin läheisyydessä.

"Joka aamu on kahvit keitettynä, kun nousen ylös. On ihana tietää, ettei kaikkea tarvitse osata itse. Kun purin seinää tuosta vastaanottoaulasta, niin Kimmo alkoi töistä tullessaan saman tien asentaa lamppuja. On tuki ja turva tässä vieressä."

Kimmo komppaa Miiaa: "On hyvä olla tämmöisessä suhteessa, missä ajatukset osuu yhteen.

Ajakkaan on tänä vuonna tulossa parikymmentä jouluvierasta Etelä-Suomesta. Koronan takia määrä on aiempaa pienempi, jotta kaikille voidaan taata turvalliset olot.

"Ei meitä korona pelota. Kesä oli ihan huippusesoki, oli enempi väkeä kuin jouluruuhkina yleensä. Silti Kuusamossa on ollut vain yksitoista tartuntaa", Miia toteaa.

Peruutuksia tosin tulee nyt herkästi, sillä matka perutaan heti, jos on vähänkin yskää, Miia on huomannut.

Ajakassa jouluvieraat pääsevät poroajelulle ja savusaunaan. Miia ja Kimmo valmistavat heille jouluaterian paikallisista herkuista. On iso kinkku ja omatekoista joulusinappia, laatikoita, hilloja, variksenmarjamehua. Rieskan päälle pannaan Miian kalastamaa graavia siikaa ja sipulia ja Kitkan viisaan savumarinadimuikkua pitää ehdottomasti olla myös.

Kimmo aikoo tehdä lisäksi karjalanpaistia ja imellettyä perunalaatikkoa, sillä ne kuuluvat hänen jouluunsa. "Ruuanlaitto on meidän yhteinen intohimo", pari paljastaa.

Joululahjatoiveita ei kumpikaan osaa nimetä, mutta joulun odotetuin hetki on molemmilla sama: "Kun saadaan asiakkaat löylytettyä pihalle, niin sitten maha täynnä kinkkua ja sinappia vetäydytään vastojen kanssa savusaunaan."

Hyvällä tuurilla saunan rappusilta voi ihailla kirkasta tähtitaivasta ja revontulia.

"Se vaan kolahti. Tuntui niin kuin olis tunnettu aina", Kimmo ja Miia kuvailevat rakastumistaan. Lempi syttyi jo farmiviikolla.