Tuhat Suomen menestyneintä hittiä listattu – kärkikolmikkoon nousevat Mauno Kuusisto, Tapio Rautavaara ja JVG

Artistien kuvat: Pietari Purovaara, JVG.fi / Monsp Records, JOKA / Museovirasto, Nana Simelius

Behm, JVG, Mauno Kuusisto ja Darude nousivat korkealle Timo Pennasen kokoamalla hittilista-kirjalla.

Suomeen saatiin ensimmäiset säännöllisesti kuukausittain julkaistavat levymyyntilistat vuonna 1960. Single- ja ep-tilastot ovat myöhemmin saaneet seurakseen albumi-, jukebox-, radio-, lataus- ja striimauslistat. Ep (extended play) on singleä pidempi ja albumia lyhempi äänite, jossa on yleensä 4–6 kappaletta.

Timo Pennanen on kerännyt ja pisteyttänyt nuo kaikki listat ja saanut kokoon yli 13 000 kappaleen tietokannan. Kappaleista on koottu Top 1000 -kirja, joka esittelee tuhat menestyneintä hittiä Suomen listoilta vuosina 1960–2019.

Top 1000 -listan kärkeen päätyi Mauno Kuusiston vuonna 1960 levyttämä Kertokaa se hänelle, jota aikanaan ostettiin 47 000 kappaletta. Mitalisijoille Pennasen kokoamalla listalla pääsivät JVG:n Ikuinen vappu (2019) ja Tapio Rautavaaran Häävalssi (1966).

"Tämä kirja kertoo hittien ensimmäisestä elämästä. Siksi klassikoiden seassa on myös yllätyksiä ja sellaisia ilmiöitä, jotka aikalaiset muistavat suoranaisina maanvaivoina, vaikka ne eivät enää soi juuri missään", Pennanen sanoo teoksen esipuheessa.

Timo Pennanen on taustaltaan graafinen suunnittelija, muun muassa Demi-lehden ensimmäinen ulkoasuvastaava. Hän kokosi musiikkilehti Rumban listapalstaa ja 50 hittiä -listaa vuosina 1992–2007. Sen jälkeen hän on kirjoittanut Listablogia ja julkaissut kokoamiaan arkistoja netissä.

Kuinka 50 vuoden välein julkaistujen hittien suuruutta voi vertailla? Se on Pennasen mukaan samanlaista kuin eri aikoina kilpailleiden urheilijoiden vertailu. Kyse on siitä, kuinka menestynyt tai ylivoimainen joku on ollut sen hetkisiin vastustajiin nähden.

"Vaikka Lasse Virén juoksi nopeammin kuin Paavo Nurmi, Nurmi äänestettiin Ylessä kesällä 2020 kaikkien aikojen olympiaurheilijaksi", Pennanen muistuttaa kirjassaan.

Seuraavassa Top 1000 -listan kymmenen suosituinta kappaletta ja lyhyet esittelyt hiteistä:

1. Mauno Kuusisto: Kertokaa se hänelle 1960, säv. Rodolfo Falvo, san. Sauvo Puhtila, RCA/Discophon

"Italialaisten tenorien perusohjelmistoon jo 1930-luvulla kuulunut ja aiemmin suomeksikin levytetty Dicitencello vuie kasvoi jättihitiksi uutena käännöksenä ja tamperelaisen Mauno Kuusiston (1917–2010) tulkintana Kertokaa se hänelle. Kuusisto esitti pääosaa laulun suosion innoittamassa samannimisessä elokuvassa ja lauloi hittinsä sairaalapotilaana pää kääreissä sodassa pelastamalleen orpotytölle. Åke Lindmanin ohjauksen ensi-ilta oli joulukuussa 1961."

2. JVG: Ikuinen vappu 2019, säv. san. DJPP, Eppu Koskinen, JVG, PME/Warner

"Taksikuskin lohkaisusta korvan taakse jäänyt sanapari Ikuinen vappu ja neljän nuotin melodia johdattivat kaksikon uransa suurimpaan menestykseen. Se hallitsi striimatuimpien listaa 11 viikkoa ja vietti 29 viikkoa Top 10:ssä. Radiolistan kärkikymmenikössä viihdyttiin 34 viikkoa."

3. Tapio Rautavaara: Häävalssi 1966, säv. trad san. Tuula Valkama, Philips/Warner

"Tapio Rautavaara (1915–1979) ja perinnemelodiaan sanoitettu Häävalssi roikkuivat Top 40:ssä hurjat 21 kuukautta, joista 11 kärkikymmenikössä. Uusista sanoista huolimatta Häävalssin nimi oli vanha, sen levytti jo vuonna 1960 myöhemmin suursuosioon noussut Kaustisen Purppurapelimannit."

4. Aikamiehet: Iltatuulen viesti 1967, säv. ja san. Martti Jäppilä, Finlandia/PSO

"Martti Jäppilä perusti vuonna 1964 Aikamiehet-kuoron, joka miltei saman tien levytti hänen kirjoittamansa valssin Iltatuulen viesti. Legendan siitä teki vuoden 1968 alussa Yleisradion aloittama huippusuosittu hittiäänestysohjelma Lista, jonka vakiokappaleeksi se iskostui."

5. Raptori: Oi beibi 1990, säv. Izmo ja san. Jufo III, Megamania

"Vain pari keikkaa tehnyt hyvinkääläinen Raptori julkaisi helmikuussa singlen Tuhansien sulojen maa, joka nopeasti jäi b-puolensa, Radio Cityssä paljon jo demoversiona soineen Oi beibin varjoon."

6. Behm: Hei rakas 2019, säv. ja san. Behm, WM Finland/Warner

"Pikku G:n Solmussa-hitillä esittäytynyt lahtelainen Behm (Rita Behm, s. 1994) tähtäsi ensisijaisesti lauluntekijäksi, mutta soololaulajan ura käynnistyi syyskuussa harvinaisen vahvasti. Hei rakas vietti striimausykkösenä yhdeksän viikkoa ja radiolistalla tuli kymmenen ykkösviikkoa."

7. Celine Dion: My Heart Will Go On 1998, säv. James Horner ja san. Will Jennings, Columbia

"Vuoden 1988 euroviisuvoitto Sveitsille ei suinkaan singonnut kanadalaista Celine Dionia (s. 1968) megatähteyteen, vaan hänen kansanvälinen uransa kehittyi pitkin 1990-lukua ja huipentui Titanic-elokuvan tunnusbiisiin."

8. Lady Gaga: Poker Face 2009, säv. ja san. Lady Gaga, Red One, Interscope

"Esikoissingle Just Dance nähtiin sekin jo listoilla, mutta seuraaja Poker Face teki tiettäväksi kaikille, kuka on Lady Gaga (Stefani Germanotta, s. 1986). Poker Facea ovat versioineet muun muassa South Parkin Eric ja Simpsonien Homer."

9. Reijo Kallio: Yksinäinen 1979, säv. ja san. Reijo Lumisalmi, CBS

"Jamppa Tuominen esitteli tuotantopäällikölleen raahelaisen Reijo Lumisalmen sävellyksiä, joista nousi esiin beguine-rytminen Yksinäinen. Esittäjäksi keksittiin autokoulunopettaja Reijo Kallio (1933–2018), joka pitkän tauon jälkeen oli elvyttänyt muusikkouransa. Katuva erotilitys iski kansaan."

10. Darude: Sandstorm 2000, säv. Darude, 16 Inch

"Daruden (Ville Virtanen, s. 1975) Sandstorm herätti huomiota edettyään tammikuussa diskolistan kärkeen, jossa harvoin näkyi trance-instrumentaaleja. 18.6. siitä tuli kolmossijallaan eka suomalainen kunnon brittihitti. Muukin Eurooppa heräsi, lopulta jopa USA, ja Suomen singlelistalla roikuttiin 42 viikkoa, mutta ainoa virallinen ykkössija tuli heinäkuussa Norjasta."

Timo Pennanen, Top 1000 -kuuden vuosikymmenen tuhat menestyneintä listahittiä Suomessa, Avain-kustannus 2020, 300 sivua.