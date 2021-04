Hammas vaikuttaa elottomalta luunkappaleelta, mutta miten sen aistima kylmyys välittyy kehoon vihlontana?

Hampaitamme peittää tunteeton kiille, mutta sen alla on osia, jotka aiheuttavat vihlonnan tunnetta.

Jukka Pasonen

Hampaiden ytimen ja hammasluun välillä on odontoblastisoluja.

Auts, on moni huudahtanut kylmää jäätelöä haukattuaan. Hampaita vihloo. Saman voi saada aikaan hapan tai makea juoma ja ruoka. Aika outoa, että elottomalta luun kappaleelta vaikuttava hammas voi tuollaisen tuntemuksen aiheuttaa.

Tuore tutkimus selittää nyt meille, miten tämän kaikkea muuta kuin elottoman osan aistima kylmä välittyy vihlovana kipuna.

Hampaitamme peittää tunteeton kiille. Sen alla on hammasluu, jossa on hampaiden ytimeen johtavia nestekanavia. Ytimen ja hammasluun välillä on odontoblastisoluja, jotka tässä saksalaistutkimuksessa osoittautuivat keskeisiksi vihlomisen välittäjinä. Ne siirtävät TRP- välittäjäaineiden viestittämän kylmäaistimuksen hermostoon.

Hampaiden vihlomisen syitä ovat ienvetäytymät, reiät hampaissa ja liian harjauksen tai happojen ohentama kiille. Tutkijoiden mukaan tutkimustulokset osoittavat odontoblastien hälyttävän hampaiden vaurioista reagoimalla kylmään.

Kirjoittaja on lääketieteen tohtori.