Mikael Jungnerin asenne maaseutua kohtaan muuttui: "Tuli vahva tunne, että olemme Suomessa kaikki samassa laivassa sekä kaupungissa että maaseudulla"

Mikael Jungner on noussut Farmi Suomen toisen tuotantokauden tähdeksi. Heti kevään ensimmäisessä jaksossa hän päihitti vahvimpana ennakkosuosikkina pidetyn mäkikotka Janne Ahosen.

Nelosen tv-ohjelmassa julkisuuden henkilöt kisaavat erilaisissa maatilanhoitoon liittyvissä tehtävissä. Farmi Suomi kuvattiin vanhassa maalaistalossa Pieksämäellä viime elokuussa.

"Farmi oli yllättävän rankka ja hauska kokemus. Elimme maatilalla ilman puhelinta, kelloa ja televisiota auringon rytmin mukaan. Voisin kuvitella, että kaupunkilainen hipsteri saattaisi maksaa vastaavanlaisesta kokemuksesta."

Viestintätoimisto Kreabin johtaja Mikael Jungner on pesukestävä helsinkiläinen. Lukioaikana hän paiski ystävänsä kanssa yhden kesän töitä maatilalla Sveitsissä. Sekä heinätyöt että lehmänlannan lapiointi tulivat tutuiksi.

"Äidin puolen sukuni Kemijärveltä on umpikepulaista ja maalaishenkistä."

Jungnerin mielestä Farmi Suomen suosio on yksi merkki siitä, että kaupungin ja maaseudun vastakkainasettelu alkaa murtua. Maaseutu on aiempaa lähempänä kaupunkia, kun liikenneyhteydet paranevat.

Räväkkänä mediapersoonana tunnetun Jungnerin asenne maaseutua kohtaan muuttui ohjelman teon myötä. Aikaisemmin hän kuvitteli, että maakunnissa vihataan Helsinkiä, vaikka ihmiset olivat lähinnä ärtyneitä helsinkiläisten itsetietoisuudesta. Jungner tajusi olleensa osa ongelmaa.

"Olen tunnepohjaisesti kaupunkilainen, mikä lyö aina läpi väittelyissä. Pieksämäellä minulle tuli vahva tunne, että olemme Suomessa kaikki samassa laivassa sekä kaupungissa että maaseudulla."

Etelä-Savossa Jungner tutustui tv-ohjelmassa avustaneisiin vapaaehtoistyöntekijöihin. Hän huomasi, miten hienoa ja arvokasta työtä maaseudulla tehdään. Mies vaikuttui myös paikallisten vahvasta luontosuhteesta. "Kunnioitus maaseutua kohtaan nousi isosti."

Kuvausten tauottua iltaisin lähitalojen asukkaat tulivat juttelemaan Farmin asukkaille. Jungner olisi voinut kuunnella isäntien ja emäntien puheita loputtomiin, koska itäsuomalainen huumori on niin hykerryttävää.

Farmi Suomi sai Jungnerin innostumaan vanhasta harrastuksestaan, luonnossa vaeltamisesta. Hän on ottanut punkkirokotuksen ja rinkkakin on lähtövalmiina.

Kesämökkiä viestintäjohtaja ei aio hankkia, koska viikon mökkeilyn jälkeen hänelle iskee FOMO. Se on lyhenne sanoista Fear of missing out ja tarkoittaa pelkoa, että jää jostain paitsi.

"Olen höpöttäjä ja teoriatyyppi, mutta käsillä tekemisestä tuli Farmilla uskomattoman hieno tunne. Esimerkiksi tervatun pärekaton tuoksu jäi mieleen."

Pitkästä poliitikon urasta entisajan maatilalla ei ollut hyötyä, sillä aihe ei muita osallistujia kiinnostanut.

"Ainoa poliittinen keskustelu Farmilla käytiin, kun yritin houkutella Jutia (Timo Jutilaa) ehdolle kuntavaaleihin, mutta hän ei innostunut."

Mikael Jungner on entinen pääministeri Paavo Lipposen erityisavustaja (sd.) ja SDP:n puoluesihteeri. Kesäkuun kuntavaaleissa hän on ehdolla Liike Nytin listalla Helsingissä.

Jungnerin mielestä parasta aluepolitiikkaa on tuoda kaupunkia ja maaseutua lähemmäksi toisiaan satsaamalla tiestöön ja tietoliikenneverkkoihin. Yksityisautoilun kannattavuudesta on pidettävä huolta haja-asutusalueilla.

Sanna Marinin (sd) hallituksen maaseutu- ja maatalouspolitiikkaa entinen demarivaikuttaja kehuu pääasiassa onnistuneeksi. Turhat aatteelliset raja-aidat haittaavat kuitenkin yhteistyötä, esimerkkinä turve-kysymys.

"Ihmisillä, jotka ovat panostaneet rahansa ja elämänsä turpeeseen, pitää olla jokin tulevaisuuden turva."

Maaseutupolitiikan perinteisyys huolestuttaa Jungneria. Suomessa tartutaan nihkeästi uusiin innovaatioihin, kuten kauramaitoon ja kerrosviljelyyn.

"Monia perinteisiä ihmisiä tämä kauhistuttaa, mutta kannabiksesta voisi tulla suomalainen hittituote. Puhun siis lääkekannabiksen viljelystä."

Farmi Suomi -ohjelman kuvauksissa Pieksämäellä Mikael Jungner kaipasi eniten läheisiä ihmisiä ja erityisesti avopuolisoaan.

Farmi Suomen lisäksi Jungner nähdään keväällä ruudussa AlfaTV:llä. Hän isännöi Sanna Ukkola Liveä Ukkolan loman ajan.

Jungner käsittelee AlfaTV:llä ainakin syöpähoitoja, valtaa ja työelämän muutosta. Vieraaksi on tulossa esimerkiksi entinen kansanedustaja Tiina Elovaara.

Mikael Jungner toimi Yleisradion toimitusjohtajana vuosina 2005–2010. Hänen mukaansa AlfaTV on onnistunut nappaamaan pieniä yleisöjä, jotka jäävät helposti koko kansaa palvelevalta Yleltä katveeseen.

"Sanna Ukkola on yksi Alfan tähdistä. Hän toi kymmenen vuoden Yle-kokemuksensa kanavalle. Ukkola toteuttaa Alfalla improvisoiden Ylen formaatteja, kuten A-Talkia ja Pressiklubia."

Ylen toimitusjohtajana Jungner puhui jatkuvasti verkkopalveluiden kehittämisestä. Nyt hän kehottaa Yleä pitämään huolta perinteisestä lineaarisesta televisiosta. Vaikka tilauspohjaisten verkkopalveluiden rooli kasvaa, televisio on pitänyt yllättävän hyvin pintansa.

"Kaikkea ei voi tehdä vain nuorten ehdoilla. Lineaarinen televisio ansaitsee puolustajansa, eikä se voi olla mikään muu kuin verovaroin toimiva Yle."

Jungner saattaa kuulua vähemmistöön, sillä hän nauttii kaupallisten kanavien televisiomainoksista. Viestintäjohtaja muistuttaa, että mainoksiin on usein Suomessa käytetty enemmän rahaa per minuutti kuin itse televisio-ohjelmaan.