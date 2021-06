Mökkimatka voi olla rankka lemmikille – eläinlääkäri jakaa parhaat vinkit kesän automatkoille

Ihmiset & kulttuuri

Petteri Kivimäki

Virtain Killinkosken kylässä asuva Katia Marttila on kasvattanut koiria 1990-luvulta saakka. Aluksi hän oli innostunut dalmatialaisista ja pienistä terriereistä, mutta viimeiset 15 vuotta hän on keskittynyt paimenkoiriin. Yhteensä pentueita on kertynyt kolmisenkymmentä.

Kun takaluukku heilahtaa auki, on syytä varautua todistamaan kauniita loikkia. Koirankasvattaja Katia Marttilan lemmikkejä ei tarvitse takakontin kuljetushäkkiin houkutella, ne kyllä tietävät, miten homma kuuluu hoitaa. Marttilan lemmikit ovat varsinaisia reissukoiria. Ennen korona-aikaa näyttelymatkoja tuli tehtyä ulkomaille, esimerkiksi Latviaan asti viitisen kertaa vuodessa. Lisäksi Virroilla asuvan perheen kesämökki sijaitsee Kuusamossa. Sinnekin on 600 kilometrin ajomatka. ”Kymmenkunta liki tuhannen kilometrin matkaa tulee normaalisti vuodessa”, Marttila kertoo. Marttilalla on neljä omaa paimenkoiraa, ja joukon jatkona on hänen miehensä metsästyskoira. Näyttelymatkoille kaikki karvakorvat eivät lähde mukaan kerralla, mutta mökille mentäessä ne pakataan autoon. Kuusamoon perhe ajaa kahdella autolla, sillä koirien ja aikuisten lisäksi mukaan pitää mahtua lapset. ”Minulla on katumaasturi, jonka peräluukun kalterien taakse mahtuu kolme koiraa. Vanhalla rouvalla on takapenkillä häkki, koska se haluaa omaa tilaa eikä tahdo, että sitä tökitään. Niin vältytään stressiltä ja murahtelulta.” Kuljetushäkkien kanssa Marttila on ehdoton – hänen koiransa eivät ajon aikana kirmaile vapaasti takapenkillä. Itse asiassa koko aihe saa hänet hieman kuohahtamaan, sen verran huolettomasti monet suomalaiset tuntuvat edelleen lemmikkejään autossa kuljettavan. ”Yritän joka välissä paasata koirien autohäkeistä, mutta monella se tuntuu olevan rahasta kiinni. Ehkä joillekin sata euroa on liikaa, ja he ottavat mieluummin 30-kiloisen koiran takapenkiltä niskaansa, jos tulee äkkijarrutus.” Helteinen kesäsää on piinallinen autossa hikoileville ihmisille mutta etenkin lemmikeille. Eläinlääkäri Emma Lagerstedt Yliopistollisesta eläinsairaalasta kehottaa tarkkailemaan lämpötilan lisäksi pilvisyyttä ja auton sisälämpötilaa. Aurinkoinen +15 asteen sää voi olla lemmikille tukalampi kuin pilvinen +20 astetta. Auton ilmastointi auttaa paljon, kunhan se ylettyy auton takaosaan saakka. Lisäviilennystä tarjoavat uima- ja juomatauot sekä kosteat viltit. Katia Marttila on joutunut turvautumaan nikseihin esimerkiksi näyttelymatkoilla ulkomaille, kun koirat on pitänyt jättää laivamatkan ajaksi autoon. Silloin hän on jäädyttänyt isoihin limsapulloihin vettä. Kotitekoiset kylmäpatruunat on sujautettu koirien matkustustilan reunoille peitteen alle. Lisäksi autossa on haka, jonka avulla peräluukun saa hieman rakoselleen. Ilma kiertää, mutta koirat eivät pääse livahtamaan pakosalle. Joillakin jyrsijöillä on eläinlääkäri Lagerstedtin mukaan vielä koiria ja kissoja huonompi lämmönsäätelykyky. ”Esimerkiksi marsuille ja kaneille ei suositella ensisijaisesti automatkailua etenkään lämpimällä säällä, jos se ei ole välttämätöntä. Jyrsijöillä lämpöhalvauksen oireita voi olla myös vaikeampi havaita kuin koirilla ja kissoilla”, Lagerstedt sanoo. Lämpötilan tarkkailukaan ei aina riitä, sillä jyrsijät ovat herkkiä alilämmölle, ja myös ilmastoinnin aiheuttama kova veto voi vaikuttaa haitallisesti. Matkustamisen lisäämä stressi voi olla kohtalokasta, joten etenkin lyhyempien mökkireissujen ajaksi jyrsijälle kannattaa usein ennemmin hankkia hoitaja kotiin kuin patistaa lemmikki kuljetuskoppaan. Marttilan koirat viihtyvät hyvin autossa. Jos kuuma sää ei pakota uinti- ja juomatauoille, saatetaan seitsemän tunninkin ajomatka tehdä yhdellä pysähdyksellä. Turhan tiheät pysähtelyt saattavat Marttilan kokemuksen mukaan tehdä matkanteosta jopa vaivalloisempaa. Koska koirille ei anneta häkkeihin matkaviihdykettä, ne usein nukkuvat ajon aikana. Pysähtyminen ja lastin purkaminen siis katkovat päiväunet. Auto toki pysähtyy useammin, jos matkassa on nuoria koiria, joiden pidätyskyky on vielä heikko. ”Kasvatan koiria, joten pentujenkin elämän ensimmäinen pidempi automatka on usein seitsemän tunnin mittainen. Pyrimme viemään jokaisen pentueen mökillemme ennen luovutusikää.” Muutama Marttilan kasvattama koira on kärsinyt pentuna matkapahoinvoinnista, mutta ikävästä vaivasta on päästy yleensä eroon totuttamalla lemmikki autoiluun lyhyiden ajomatkojen avulla. ”On tietysti sellaisiakin koiria, jotka eivät malta istua tuntiakaan. Niidenkin totuttelu kannattaa aloittaa lyhyistä matkoista.” Petteri Kivimäki Katia Marttilan autossa on takakontin lisäksi kuljetushäkki myös takapenkillä. Vapaana autossa matkustava koira saattaisi lentää kolaritilanteessa etupenkillä istujien niskaan tai suoraan tuulilasiin, siksi häkki on Marttilasta ehdoton. Matkustajan muistilista Ole huolellinen erityisesti lämpimällä säällä. Aurinkoinen +15 asteen sää vaikuttaa jo lemmikkeihin. Tarkkaile eläintä matkan aikana.

Tarkista, että ilmastointi viilentää myös auton takaosan, jos lemmikkisi matkustaa siellä.

Koiran kasteleminen on tehokas viilennyskeino. Ennen matkaa koira voi käydä uimassa. Etenkin lyhytkarvaisia koiria voi viilentää kosteilla pyyhkeillä. Kuljetuskoppiin on myynnissä tuulettimia.

Huolehdi riittävästä nesteytyksestä. Voit pitää kuumalla säällä juomatauon vaikka 1–2 tunnin välein. Myös uimatauot viilentävät koiraa.

Tauoilla lemmikkiä ei saa jättää sisälle autoon, sillä kuumalla säällä sisälämpötila nousee nopeasti eikä ikkunoiden raottaminen riitä.

Vapaana autossa kulkeva lemmikki voi aiheuttaa vaaratilanteita tai loukkaantua vakavasti onnettomuudessa. Käytä asianmukaisia kuljetus­häkkejä, -koppeja tai turvavyövaljaita.

Varmista, että kuljetuskoppi on tarpeeksi iso lemmikillesi, niin että se pystyy vaihtamaan asentoa.

Kuljetuskopista kannattaa tehdä lemmikille mukava ja turvallinen paikka esimerkiksi tarjoamalla siellä välillä ruokaa. Siten ainoat koppimuistot eivät liity mahdollisesti jännittäviin eläinlääkärikäynteihin.

Etenkin nuoret lemmikit voivat kärsiä matkapahoinvoinnista. Totuta lemmikkiä autoiluun pienestä pitäen. Joillekin auttaa paastoaminen 2–3 tuntia ennen matkaa. Eläinlääkäriltä voi saada reseptin pahoinvointilääkkeeseen.

Varsinkin lyhyiden mökkireissujen ajaksi jyrsijälle kannattaa hankkia ennemmin hoitaja kuin ottaa se mukaan automatkalle. Matkustettaessa jyrsijän vointia täytyy tarkkailla erityisen huolellisesti.

Koiraystävällisiä pysähdyspaikkoja voi löytää esimerkiksi osoitteesta www.tassutkartalla.fi.



