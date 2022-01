Koirasta luopumiseen suhtaudutaan Suomessa liian ankarasti, väittää eläintenkouluttaja – "Ihmisillä on itsekäs ajattelutapa ja maailmasta löytyy paikka, jossa sinunkin koirasi olisi vielä onnellisempi"

Nelonen

Tommy Wirén (vasemmalla) on mukana asiantuntijana uudessa Koti koiralle -ohjelmassa. Hänen mukaansa koirasta luopumiseen suhtaudutaan Suomessa liiankin ankarasti. Kuvassa Tommy Wirén (vas), Sanna Huttu, Niko Virta ja Melissa Rytöhonka. Edessä Mila-koira.

Lemmikkibuumi näkyy ohjelmatarjonnassa.

Nelosella alkoi tammikuussa sarja Koti koiralle, jossa etsitään kodinvaihtajille uusia perheitä.

Lisäksi Ylellä pyörähtää käyntiin Ymmärrä koiraasi -tiedesarja ja tanskalainen avustajakoirista kertova Superkoirani-sarja.

Koti koiralle -sarjan asiantuntijana toimii pitkän linjan eläintenkouluttaja Tommy Wirén.

Koiraihmisille kiinnostavaa tarjontaa on tähän asti ollut vähän, Wirén pohtii. ”Tuontisarjat ovat monesti sisällöltään sellaisia, jotka eivät oikein Suomen korkeakoirakulttuuria puhuttele.”

Suomalaiset arvostavat hänen mukaansa informaatiota ja sarjoilta odotetaan muutakin kuin vain suloisia eläimiä tarinoineen.

”Koiriin suhtaudutaan täällä suurin tuntein. Ne ovat hyvin tärkeitä perheenjäseniä.”

Taustalla vaikuttaa monista maista poikkeava tapa pitää koiria.

Lemmikit ovat Suomessa iso juttu. Työkoirapuoli taas on enemmän marginaalissa, Wirén kuvailee.

”Muualla maailmassa on toisinpäin: Työkoiria on paljon, mutta lemmikit ovat vähän kuin akvaariokalojen asemassa, ne tulevat ja menevät. Kaupan ikkunasta ostetaan uusi.”

Koirien kasvattamiseen ja hyvinvointiin kiinnitetään Suomessa paljon huomiota.

Ruotsissa asia on vielä paremmissa kantimissa, Wirén sanoo. Laki kieltää esimerkiksi pitämästä koiraa kuutta tuntia kauempaa yksin.

Wirén on kerryttänyt kokemusta koiraohjelmista Ylellä näytetyistä tv-sarjoista Hienosti hihnassa (2010) ja Koiralle koti (2009).

Koiralle koti -ohjelmassa kyse oli ”pudotuspelistä” kahden ehdokasperheen kesken. Koti koiralle -ohjelmassa taas haetaan sopivia perheitä laajasti.

Taustatyötä kuten perheiden haastattelua on tehnyt iso ryhmä. Sopivuus punnitaan lopulta itse ohjelmassa.

”Joskus paperilla näytti hyvältä, mutta käytännössä taas ei.”

Koirasta luopumiseen suhtaudutaan Suomessa Wirénin mukaan liiankin ankarasti.

”Ihmisillä on itsekäs ajattelutapa: minä olen parasta, mitä koiralle voi tapahtua. No, et välttämättä ole”, hän lataa.

”Koirat ovat sopeutumisen mestareita. Jos asiat muuttuvat koiran näkökulmasta paremmaksi, se on hyvin tyytyväinen. Maailmasta varmasti löytyy paikka jossa sinunkin koirasi olisi vielä onnellisempi – mutta se on isku omistajan egolle.”

Luopumisen vaikeus näkyy Wirénin mukaan myös lopetuspäätöksen lykkäämisessä.

”Ihmisen pitäisi antaa armon käydä oikeudesta.

Koiria ylihoidetaan ja ikälopuille tehdään vaikka millaisia hoitoyrityksiä, joita ketjuuntuneessa isossa eläinlääkäribisneksessä tehdään suurella rahalla.”

Koirien arvostus näkyy myös siinä, ettei Suomessa ole lainkaan katukoiria: vapaana olevat ovat pääsääntöisesti joko lenkillä tai karkuteillä.

Se aiheutti myös ohjelman suunnittelun suhteen päänvaivaa.

Koti koiralle perustuu suosittuun brittiläiseen formaattiin The Dog House.

Varsinaisia ”shelttereitä” Suomessa ei kuitenkaan ole, joten kotia kaipaavia koiria on ohjelmaan etsitty laajalla repertuaarilla.

Ohjelmaa tehdessä Wirén yllättyi siitä, miten omistautuneita osa koiralle kotia tarjoa­vista ihmisistä oli asialle.

He olivat valmiita ottamaan ”poispilatunkin” koiran ja koiran ehdoilla muokkaamaan arkeaan, hän kuvailee. ”Eivät kaikki sateenkaaritarinoita olleet, mutta usein meni nappiin."

Nelonen sunnuntai klo 18.20 ja keskiviikko klo 20.00