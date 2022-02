Kuinka tärkeää hiihdossa on oikean tekniikan osaaminen? Asiantuntija vastaa

Miska Puumala

Keskimääräisen kuntohiihtäjän tapauksessa keskeisin hiihtotekniikkaa koskeva parannuskohde on Jussi Piiraisen kokemuksen mukaan tasapaino.

Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisen tiedekunnan väitöskirjatutkija ja Vuokatti-Ruka -urheiluakatemian kestävyyslumilajien asiantuntija Jussi Piirainen muistuttaa, että tasapaino on hiihdossa hyvin keskeinen asia.

"Oikeastaan kaikkien hiihtotekniikoiden edellytys on hyvä tasapaino", Piirainen sanoo.

Se, miten tärkeää juuri oikeanlaisen hiihtotekniikan osaaminen on, riippuu luonnollisesti siitä, onko kyse kilpahiihtäjästä vai kuntoilijasta. On selvää, että kilpaurheilun puolella oikean hiihtotekniikan osaaminen on hyvin tärkeää, jotta hiihtoon saa tarvittaessa kovan vauhdin ja hiihtäminen on taloudellista. Sen sijaan kuntohiihtäjälle oikea tekniikka ei ole niin olennaista. Piirainen kuitenkin muistuttaa, että oikealla tekniikalla hiihto tuntuu helpommalta ja nautinnollisemmalta.

"Myöskin sitten jaksaa hiihtää paremmin, kun on oikeanlaiset hiihtotekniikat ja hiihtoasennot. Vähemmän tulee vääriä liikemalleja tai asentoja ja vähemmän vaivoja myöskin, kun tekee asiat teknisesti oikein. Välttyy sitten vaivoilta ja rasitusvammoilta", hän huomauttaa.

Keskimääräisen kuntohiihtäjän tapauksessa keskeisin hiihtotekniikkaa koskeva parannuskohde on Piiraisen kokemuksen mukaan juurikin tasapaino. Hän huomauttaa, että paljon hiihtävät henkilöt usein haastavat itseään yhdellä suksella pystyssä pysymiseen. Jokainen voi Piiraisen mukaan kokeilla loivissa ja helpoissa alamäissä kokeilla, miten pitkään pysyy pystyssä yhdellä suksella liukuen.

"Sitä kautta vahvistuu se tasapaino, ja se sitten monesti korjaa ne tekniikkavirheetkin siellä. Hyvästä tasapainoisesta asennosta on aikaa tehdä oikeita liikkeitä sen tekniikan suuntaan", hän huomauttaa.

Entä, jos yhdellä suksella laskeminen pelottaa? Tällöin Piirainen neuvoo harjoittamaan omaa tasapainoa vaikkapa ilman suksia yhdellä jalalla seisomalla. Toisaalta on syytä muistaa, että tasapaino kehittyy myös sitä mukaa, kun hiihtokilometrejä kertyy.

Yhdellä suksella hiihtäminen on myös tavallaan jo sisäänrakennettuna hiihtoon.

"Jos ei nyt ihan tasatyöntöä mene, niin kaikissa muissa hiihtoliikkeissä se toinen suksi irrotetaan hetkeksi lumesta", Piirainen muistuttaa.

Luisteluhiihdossa moni sen sijaan sortuu toispuoleiseen hiihtoon. Käytännössä kyse on siitä, että vauhtia työnnetään aina samalta puolelta.

"Voisi välillä haastaa itseään, että harjoittelee myös siltä toiselta puolelta työntämistä. Lihaksistokin sitten kehittyisi tasaisemmin", Piirainen kannustaa.

