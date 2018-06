Arvaa tai tiedä: Mitä ovat sottiisi, hambo ja kerenski?

10 kysymystä 21.6.2018 Kuka esittää tämän kesän kesäkumi-kappaleen? Mikä lintu kuvassa on? Millainen puu on luovutetun Karjalan murteella niverä? Mitä ministerinpestiä hoitaa Anu Vehviläinen? Kuka laulaa: “Mä kävelin yhdessä tyttöni kanssa kun vastaan tuli Stindepinde. Kännissä tai kamoissa, ihan sekaisin”? Mikä seuraavista ei ole UNESCO:n maailmanperintökohde Suomessa? Kristityille juhannus on Johannes Kastajan syntymäpäiväjuhla, mutta alunperin valon juhla liittyi pakanallisiin perinteisiin. Ketä muinaiset suomalaiset keskikesällä juhlistivat? Mitä ovat sottiisi, hambo ja kerenski? Mikä on Suomen suosituin einesruoka? Missä huutokauppakeisari Aki Palsanmäki pitää huutokauppaansa?