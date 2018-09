Club for five rakensi Kirkan hiteistä uudet versiot – "Ihmiset ovat pyyhkineet vesiä silmistä"

"Anna käsi niin mä kanssas kuljen, yli pahan päivän näytän tien. Syliin sinut hellin suukoin suljen, suruistasi kauas turvaan vien."

Näistä Kirkan Anna käsi -kappaleen sanoista on viime kuukausien aikana tullut rakkaita Club for five -yhtyeen baritonille Juha Viitalalle, onhan Anna käsi hänen soolokappaleensa Songs of Kirka -kiertueella.

"Siinä on todella koskettava teksti. Laulussa kaivataan mahdollisesti edesmennyttä, oli se sitten puoliso, isoäiti, lapsi tai vanhempi. Tai sitten toista kaivataan eron jälkeen."

Viitalan lapsuudenkodissa ei kuunneltu Kirkaa fanitusmielessä, mutta laulajan kappaleet tulivat tutuiksi kuin varkain.

"Autoreissuilla ja mökkimatkoilla kuului aina radiosta Kirkan biisejä. Se on melkein kaikille suomalaisille tuttua musiikkia", Viitala sanoo.

Kirkan ura kaikkine poimuineen alkoi paljastua Viitalalle vasta, kun viisihenkinen lauluyhtye valmisteli ohjelmistoa Kirka-konsertteja varten. Paljon radiosoittoa saaneita hittibiisejä kuunnelleelle syväsukellus Kirkan harvinaisempaan tuotantoon oli opettavaista.

Ajatus lauluyhtyeen Kirka-kiertueesta tuli artistin pitkäaikaisilta managereilta Seppo Kahilaiselta ja Sakari Timoselta sekä Kirka Fan Clubia edelleen pyörittävältä Seppo Lindströmiltä.

"Ajatus oli, että konsertista ei tulisi henkilökulttia palvova, vaan tässä mentäisiin musiikki edellä. Omat versiomme painottuvat", Viitala sanoo.

Toki monille suomalaisilla rakkaan artistin kappaleiden muokkaaminen uuteen muotoon on jännittävää, hieman pelottavaakin. Esimerkiksi Hengaillaan päätettiin jättää varsin lähelle alkuperäistä versiotaan, mutta Viitalan mukaan Club for five ei ole peitellyt omaa tyyliään.

Resepti on selvästi toiminut, sillä jo neljällä paikkakunnalla pysähtynyt kiertue on herättänyt vain myönteistä palautetta.

"Ihmiset ovat pyyhkineet vesiä silmistä. On tullut palautetta, että kappaleita on hienoa kuulla uusina versioina, jotka tuovat tekstin uudella tavalla esiin."

Anna käsi -kappale on julkaistu sinkkuna, mutta myönteinen palaute on saanut Viitalan mukaan yhtyeen pohtimaan kaikkien Kirka-versioiden levyttämistä. Se ainakin on varmaa, että osa näistä kappaleista jää yhtyeen pysyvään ohjelmistoon.

Songs of Kirka -kiertuetta aiotaan jatkaa myös keväällä, sillä syksyn kiertueella moni kaupunki jää vielä vaille Kirka-huumaa.

Club for five ei ole koskaan aiemmin tehnyt näin laajaa ohjelmistoa vain yhden artistin tuotannosta. Junnu Vainion sekä Toivo Kärjen ja Unto Monosen tuotantoa yhtye on versioinut, mutta on hyvin erilaista keskittyä yhden yksittäisen artistin kappaleisiin.

Viitalan mukaan lauluyhtye saattaa jatkossakin tarttua vastaavaan haasteeseen. Ulkomailta löytyy suuria artisteja, joiden kappaleisiin voisi puhaltaa uutta eloa jättämällä instrumentit pois ja luottamalla ihmisääniin.

Kaikkein innoittavin artisti löytyy kuitenkin suomalaisten suosikkien joukosta.

"Pitäisiköhän sitä Juicea jossain vaiheessa miettiä? Hän on sellainen suurmies, ja Juicen tuotannossa on valtavasti ammennettavaa. Hänen musiikkinsa on myös suomalaisille aika pyhä juttu", Viitala pohdiskelee.

Songs of Kirka -kiertue: pe 21.9. Hyvinkää, la 22.9. Espoo, pe 28.9. Jyväskylä, la 29.9. Viitasaari, su 30.9. Kuopio, pe 5.10. Helsinki ja la 6.10. Tampere.