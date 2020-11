"Tuntui hienolta, kun sai kuvitella olevansa hetken Hurriganesin roudari" – Suomirockin sekatyömies Vesa Kontiainen paneutui rockyhtyeen tarinoihin

Saara Lavi

Vesa Kontiainen näki jo nuorena Hurriganesin jo monen muun bändin touhut myös kulissien takana.

Juvalainen Vesa Kontiainen, 56, on todellinen kulttuurin sekatyöläinen. Hän toimii keikka- ja festivaalijärjestäjänä, tietokirjailijana ja visailuisäntänä.

Töiden ohessa Kontiainen harrastaa keräilyä. Häneltä löytyy tiettävästi Suomen laajin musiikkilehtien ja keikkajulisteiden yksityinen kokoelma.

Kontiainen tutustui kotimaisiin rokkitähtiin jo varhain, kun hänen edesmennyt Irma-äitinsä toimi maankuulun tanssipaikan Juvan Kaarihallin toiminnanjohtajana vuosina 1977–1986.

Artistit pitivät topakasta ja hyväntuulisesta Irmasta. Vaikka Vesa kulki äitinsä mukana Kaarihallilla, niin tansseihin pääsyä hänen piti odottaa pitkä tovi.

”Äiti päästi minut ensimmäiselle keikalle vasta 14-vuotiaana, jolloin näin Danny ja Armi Laser­ajassa -show’n. Siihen asti oli tyydyttävä pelkkiin soundcheckeihin”, Kontiainen muistelee.

Kontiainen tutustui myös Hurriganesin jäseniin ja roudareihin.

”Autoin heitä monesti Juvalla kamojen kantamisessa. Tuntui hienolta, kun sai kuvitella olevansa hetken Hurriganesin roudari. He olivat erittäin mukavaa ja kohteliasta porukkaa”, Kontiainen muistelee.

Idea Hurriganes – Albumit 1973–1988 -kirjaan syntyi sattumalta, kun Svart Recordsilta pyydettiin Kontiaista kirjoittamaan tarinoita Hurriganesin vinyylilevyjen uudelleenjulkaisujen kansiin. Saateteksteistä tuli hyvää palautetta ja moni ehdotti kirjan tekoa.

Kontiainen tarttui tuumasta toimeen ja teki kymmeniä haastatteluja. Kirjassa on paljon uutta tietoa ja mielenkiintoisia tarinoita.

Kontiainen pitää Hurriganesia ensimmäisenä ammattimaisena rockyhtyeenä Suomessa.

”Kun yhtye aloitti keikailun vuonna 1973, tanssilavoilla ei ollut edes voimavirtaa ja takahuoneita. Bändi teki valtavan suuren työn parempien keikkaolosuhteiden eteen.”

Kontiainen on työllistänyt itsensä täyspäiväisesti musiikkihommilla vuodesta 1997 lähtien. Hän laskee järjestäneensä 7 500 keikkaa ja 45 festi­vaalia.

Tällä hetkellä hän on ohjelmapäällikkönä yhdeksään ravintolaan Etelä-Savossa ja Keski-Suomessa.

”Musiikkikeikkojen lisäksi olen myynyt kaikenlaista muutakin strippareista stand up -esiintyjiin. Kaikkea muuta olen buukannut esiintymään paitsi miehen, joka soittaa posetiivia apina olkapäillään”, Kontiainen toteaa nauraen.

Kun Kontiaisen äiti halvaantui vuonna 1986, poika pyöritti Kaarihallia Juvan Pallon ja Urheilijoiden laskuun pari vuotta. Kaarihalli koki saman kohtalon kuin moni muu tuon ajan maaseutulava. Toiminta hiipui kannattamattomaksi, kun maaseutu hiljeni ja rokkibändit siirtyivät esiintymään ravintoloihin.

Myöhemmin, 1990- ja 2000-luvulla Kontiainen toimi Hotelli Juvan ohjelmavastaavana ja Puustock ja Juva Rokkaa -festivaalien promoottorina.

Nyt hotellissa toimii hoivakoti ja festaritkin ovat tulleet Juvalla tiensä päähän. Livemusiikille ei ole enää tarpeeksi kysyntää.

”Juvalla asuu paljon vanhuksia ja lapsia, mutta työssä käyvä väki on muuttanut töitten perässä muualle. Suuntaus on karu myös muissa maakunnissa. Ohjelmatarve on vähentynyt ja tämä vuosi tulee tappamaan keikkapaikkoja entisestään.”

Tapahtumajärjestäjien ja muusikoiden työt ovat kärsineet koronarajoituksista rankasti. Kun keikkamyynti on jäissä, Kontiainen on hankkinut lisätuloja tietovisoja järjestämällä.

”Niihin pätee vanha viisaus: Puuhun on kiinnitetty satanen ja se pitää hakea alas. Mutta jokainen saa valita latunsa ja minun on tällainen. Vaikka nyt ladulle on heitetty hiekkaa, niin kyllä tästäkin selvitään.”

Vesa Kontiainen: Hurriganes – Albumit 1973–1988. Bazar.