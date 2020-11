Miksi ostaa, kun voi lainata? Asikkalan kirjastoon perustetun tavaralainaamon hiteiksi nousivat kasvikuivuri ja höyrypesuri

Sanne Katainen

Asikkalan kunnankirjastoon avattiin kesällä tavaralainaamo osana Maallemuuttajat 2030 -hanketta. Juuso Notkonen ja Kaisa ­Tuominen ilahtuivat asukkaiden antamien tavara­lahjoitusten määrästä.

Uutuusdekkari, trangia ja saumuri – kaiken tämän voit lainata samalla kertaa Asikkalan kunnankirjastosta.

”Kirjastoon avattiin kesäkuussa tavaralainaamo. Asukkaat ovat olleet mukana suunnittelemisessa ja lahjoittaneet lainattavat tavarat”, kertoo Maallemuuttajat 2030 -hankkeen projektipäällikkö Kaisa Tuominen.

Viime vuonna miehensä kanssa Asikkalaan muuttanut Merja Vanninen lahjoitti lainaamoon saumurin ja porakoneen.

”Huomasimme muuttaessamme joitakin tavaroita olevan kaksin kappalein. Samaan aikaan näin Facebookissa ilmoituksen tavaralainaamosta. Se oli sopiva tilaisuus tehdä hyvää ja laittaa ehjät tavarat kiertoon.”

Yhteensä lainattavia tavaroita on noin kaksikymmentä, joista osa on lähes uudenveroisia.

Tavaralainaamon suunnittelussa olivat mukana myös harjoittelijat Juuso Notkonen Hämeen ammattikorkeakoulusta sekä Outi Wright LAB-ammattikorkeakoulusta.

Kestävää kehitystä opiskeleva Notkonen teki jakamistalouden kokeilusta opinnäytetyönsä. ”Aihe oli todella kiinnostava. Oli hienoa nähdä, miten pienellä rahalla voi saada paljon aikaan. Lainaamo oli ollut auki vain hetkisen, kun joku jo marssi hyllylle etsimään kasvikuivuria”, Notkonen kertoo.

Notkonen uskoo, että vastaava toiminta voisi levitä kaikkialle Suomen maaseudulle.

”Jos esimerkiksi porakonetta tarvitsee kerran vuodessa, niin kannattaako sitä ostaa omaksi, jos poran voi hakea lainaan lähikirjastosta?”

Asikkalan kunnankirjaston kirjasto- ja kulttuurijohtaja Tanja Kairimo suosittelee tavaralainaamoa myös muille kirjastoille.

”Idea on todella hieno ja asiakkaat ovat ottaneet lainaamon hyvin vastaan. Olen lainannut itsekin muun muassa jäätelökoneen.”

Tavaroita voi lainata kirjastokortilla. Laina-aika on sama kuin muilla kirjastosta lainattavilla esineillä eli kaksi viikkoa.

Kairimon mukaan esineitä on lainattu reilun kolmen kuukauden aikana 45 kertaa.

Eniten kysyntää on ollut kasvikuivurille ja höyrypesurille. Myös retkeilyvälineet ovat olleet suosittuja.

”Pelejä ja liikuntavälineitä on lainattu vähemmän. Luultavasti siksi, että niitä on ollut tarjolla kirjastossa jo aiemmin.”

Kirjastolta tavaralainaamon perustaminen vaati tavaroiden luettelointia tietokantaan. Myös palautukset työllistävät jonkin verran. ”Joudumme palautustiskillä tutkimaan, ovatko kaikki osat tallella ja esine kunnossa. Joidenkin esineiden kohdalla tämä on helppoa, mutta esimerkiksi saumurin toteaminen lainauskuntoiseksi ei ole aivan yksinkertaista”, Kairimo sanoo.

Lainaamon on määrä jäädä käyttöön ensi vuoden lopussa päättyvän hankkeen jälkeen. ”Tavaralainaamo on tuottanut niin paljon iloa, että se on kyllä toistaiseksi ollut kaiken sen pienen vaivan arvoinen”, Kairimo jatkaa.

Hankkeessa laaditaan vielä ohjeistus korjausta vaativille esineille. ”Nyt on menossa niin sanottu valvonta-aika, jonka aikana selvitämme, mitä tehdään, jos joku esine hajoaa”, Tuominen kertoo.

Yhteisöllinen tavaroiden lainaaminen on osa EU-rahoitteista Maallemuuttajat 2030 -hanketta. Kesällä testattiin tavaralainaamon lisäksi kuntapyöriä. Lainaus hoitui Hollolan kunnan asiakaspalvelupisteeltä, josta löytyvät muun muassa kunnan yleisneuvonta ja Kelan palveluita.

”Kymmenen pyörää oli kesän ajan kahdessa ­paikassa, kuntakeskuksessa ja Kinnarin tilalla. Käytännössä ne ovat sama asia kun kaupunkipyörät, mutta vuokraamisen sijaan pyörän voi lainata yhdeksi päiväksi”, Tuominen kertoo.

Lue myös:

Antaisitko painepesurisi lainaan naapurille? Päijät-Hämeessä testataan kyläläisten yhteistä tavaralainaamoa – tavoitteena maaseudun yhteisöllisyyden lisääminen

Sanne Katainen

Viime vuonna Asikkalaan muuttanut Merja Vanninen lahjoitti tavaralainaamoon saumurin ja porakoneen.