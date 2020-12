Ämmänsaaren kirkon koskettava alttaritaulu syntyi surusta – taiteilija maalasi siihen lapsena kuolleen poikansa

Reijo Haukia

Suomussalmen Ämmänsaaren kirkon viisimetrinen alttaritaulu on taiteilija Irja Juntusen maalaama. Teoksen taustalla on traaginen tarina. Juntusen 7-vuotiaana kuollut poika Jyrki astelee kohti valoa maalauksen laidassa.

Suomussalmen Ämmänsaaren kirkossa suuri, liki viisi metriä leveä alttaritaulu kiinnittää huomion. Teos on Sotkamossa asuvan Irja Juntusen käsialaa.

Teoksen nimi on Lasten evankeliumi ja pikkulintua hautaavat lapset ovat kaikki Juntusen omia tai ystävän lapsia.

Nykyisin kolme taulun seitsemästä lapsesta on kuollut. Nurkassa valoon kävelevä lapsi on Juntusen 7-vuotiaana kuollut poika Jyrki.

Kristus ristillä? Ei missään tapauksessa. ”Kristus ristillä kuuluu kirkkoihin, mutta tänne se ei kuulunut”, Juntunen kertoo aiheen valinnastaan.

Hän halusi tauluun lapsia, koska lapset ovat rehellisiä eivätkä takerru pieniin maallisiin asioihin.

”Jotkut on kyselleet tämän taulun hengellistä sanomaa. Minun mielestä tässä on puhtaasti hengellinen sanoma.”

Teoksessa arkielämä soljuu eteenpäin veden äärellä. ”Vedellähän kastetaan ja siunataan.”

Katsojan pysäyttää etualalla istuva Sanna.

”Halusin Sannan tarkoituksella katsomaan katsojaan. Sanna on down-lapsi ja kuvaa sitä, että kaikilla meillä on jokin vamma. Se voi olla joko henkinen tai fyysinen, mutta kaikilla meillä on joku.

Alttaritaulumaalariksi Juntunen päätyi Suomussalmen silloisen kirkkoherran suosituksesta. "Kirkolliskokouksessa mietittiin, että kuka maalaisi alttaritaulun. Sain sitten tehtäväksi tehdä luonnokset ja esitellä sen."

Toimeksiannon saatuaan Juntunen oli omien sanojensa mukaan valvonut koko yön ideoiden tulevaa alttaritaulua. ”Minä kerroin ja kerroin puolisolle, että millainen siitä tulee.”

Lopulliseen maalaamiseen meni vuosi.

”En koskaan maalaa kuvasta, vaan haluan aina elävästä mallista. Välillä joutui heitä joutui komerostakin etsimään, kun tytöt eivät olisi halunneet poseerata”, Juntunen nauraa kertoessaan vuosien takaisesta maalaustyöstä.

Tyylillisesti Ämmänsaaren kirkon alttaritaulu poikkeaa Juntusen muista töistä jonkin verran.

”Olen sellainen ekspressionisti. Taulua viimeistellessä olisin halunnut siihen enemmän itseäni, sitä ekspressionistista Irjaa. Puoliso sitten kuitenkin kysyi, että itsellenikö sitä maalaan vai kenelle.”

”Niin, seurakuntalaisillehan sitä maalasin ja homma pysähtyi siihen. Luulen, että seurakuntaväelle tämä on parempi kuin se vielä vahvempi ekspressionistinen tyyli, mikä omissa parhaissa töissäni on.”

Vaikka taulu tilattiinkin nimenomaan alttaritauluksi, ei taiteilija työtä tehdessään ajatellut sitä alttaritauluna. ”Hengellinen sanoma kulki kuitenkin koko ajan mukana.”

Huolimatta siitä, että teoksessa on vahvaa symboliikkaa, kuten enkeli ja pikkulintu, ei Juntunen ole niitä tarkoituksella suunnitellut.

”Minä oon enemmän tunnemaalari. Tulee sisäinen tarve ­tehdä.”

Teos on roikkunut kirkon seinällä neljäkymmentä vuotta. Siinä ajassa tauluun on ehtinyt tulla korjausta vaativia vikoja ja vaurioita.

Syksyn 2019 aikana Juntunen on korjannut taulua seitsemän viikkoa. ”Maalaamiseen meni vuosi, ja kun vuoden aikana tehdyt maalikerrokset pitää kuoria pois ja tehdä alusta asti uudestaan, niin kuluuhan siinä aikaa.”

Hidas korjausprosessi on auttanut Juntusta viemään lasten kuoleman surutyötä loppuun.

”Henkisesti tämä seitsemän viikkoa on ollut tosi suuri juttu. On saanut tämän ajan olla täällä ja viettää aikaa taulun kanssa. Nyt vasta tajusin, että surutyöskentely on tullut tänne asti.”

Kunnostaessaan neljäkymmentä vuotta vanhaan teostaan syksyllä 2019 taiteilija Irja Juntunen kävi uudestaan läpi suruaan.