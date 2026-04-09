Israelin keskiviikkoiset iskut surmasivat Libanonin mukaan liki 200 ihmistä – "Tällaista verilöylyä on vaikea uskoa" Israelin iskut ovat herättäneet laajaa arvostelua.

Muun muassa Punainen Risti ja YK:n ihmisoikeusvaltuutettu ovat tuominneet Israelin iskut. Israelin mukaan Iranin kanssa tuoreeltaan solmittu aselepo ei koske Libanonia.

Israelin pääministeri Benjamin Netanjahu sanoo, että Israel jatkaa iskujaan äärijärjestö Hizbollahia vastaan kaikkialla, missä se on tarpeen.

Israelin asevoimat sanoi viestipalvelu X:ssä surmanneensa äärijärjestö Hizbollahin pääsihteerin Naim Qassemin henkilökohtaisen sihteerin Beirutissa. Asevoimien mukaan sihteeri oli Qassemin lähisukulainen sekä läheinen avustaja ja neuvonantaja.

Hizbollah ei tuoreeltaan vahvistanut kuolemaa.

Israelin puolustusvoimat sanoi iskeneensä myös muun muassa kahteen tärkeään rajanylityspaikkaan, joita Hizbollah olisi käyttänyt aseiden kuljettamiseen.

Keskiviikkona Israel teki viime viikkojen rajuimman hyökkäyksensä Libanoniin. Libanonilaisviranomaisten päivitetyn tiedon mukaan Israelin keskiviikkona tekemät hyökkäykset surmasivat yli 200 ihmistä ja lisäksi yli tuhat haavoittui. Maan terveysministeriön mukaan Israel teki keskiviikon aikana lukuisia ilmaiskuja eri puolille Libanonia.

Libanonissa on kuollut myös kolme ruotsalaista, Ruotsin ulkoministeriö kertoi torstaina Aftonbladetin mukaan. He kuolivat ilmaiskussa 6. maaliskuuta.

Hizbollah taas ilmoitti varhain torstaina ampuneensa raketteja Israelia kohti vastauksena aselevon rikkomiseen. Kyseessä oli tiettävästi ensimmäinen Hizbollahin isku Yhdysvaltojen ja Iranin solmiman aselevon alkamisen jälkeen. Hizbollah sanoo jatkavansa iskujaan niin kauan kuin Israelin hyökkäys Libanoniin loppuu.

Libanonia ei voida jättää Persianlahdella sovitun kahden viikon aselevon ulkopuolelle, viestii Iran, jonka parlamentin puhemiehen Mohammad Bagher Ghalibafin mukaan Libanon ja Iranin liittolaiset ovat erottamaton osa aselepoa. Puhemiehen mukaan aselevon rikkomuksiin vastataan voimakkaasti.

Iranin presidentin Masoud Pezeshkianin mukaan Israelin iskut Libanoniin tekevät neuvotteluista merkityksettömiä. Pezeshkian kommentoi asiaa X-tilillään. Presidentin mukaan iskut osoittavat sekä petosta että yhteistyökyvyttömyyttä. Hän sanoo, ettei Iran koskaan hylkää Libanonin veljiään ja siskojaan ja että Iranilla on edelleen sormi liipaisimella.

Kansallinen surupäivä

Israelin iskut ovat herättäneet laajaa arvostelua. Muun muassa YK:n pääsihteeri Antonio Guterres, ihmisoikeusvaltuutettu Volker Türk ja Punaisen Ristin kansainvälinen komitea ovat tuominneet iskut.

”Tällaista verilöylyä muutaman tunnin sisällä aselevon sopimisesta Iranin kanssa on vaikea uskoa. Se asettaa valtavan paineen hauraalle rauhalle, jota siviilit niin kipeästi tarvitsevat”, Türk sanoo lausunnossaan.

Guterres varoitti keskiviikkona, että Israelin sotatoimet Libanonissa uhkaavat Yhdysvaltojen ja Iranin solmimaa aselepoa. Guterresin kommenteista kertoneen tiedottajan mukaan pääsihteeri toisti vaatimuksensa siitä, että kaikki osapuolet lopettaisivat sotatoimet välittömästi.

Myös EU:n ulkoasioiden korkea edustaja Kaja Kallas sanoi, että Israelin iskut vaarantavat aselevon.

”Hizbollah veti Libanonin mukaan sotaan, mutta Israelin oikeus puolustaa itseään ei oikeuta näin mittavan tuhon aiheuttamista”, Kallas kirjoitti X:ssä torstaina.

Libanonin pääministeri Nawaf Salam puolestaan julisti torstain kansalliseksi surupäiväksi Israelin iskuissa kuolleiden ja haavoittuneiden muistoksi.

Saksan ulkoministeri Johann Wadephul sanoi keskiviikkona, että Israelin tulisi toimia Libanonissa ainoastaan itsepuolustusoikeutensa rajoissa.

Vance: Libanon ei ole osa aselepoa

Eri tahot ovat antaneet ristiriitaisia lausuntoja siitä, koskeeko Israelin ja Yhdysvaltojen solmima aselepo Libanonia.

Välittäjämaana toimineen Pakistanin pääministeri Shehbaz Sharif sanoi keskiviikkona, että aselepo astui voimaan myös Libanonissa. Iran taas on sanonut, että aselepo Libanonissa on keskeinen ehto sodan päättymiselle.

Yhdysvaltain varapresidentti J. D. Vancen mukaan kyseessä on väärinkäsitys. Vancen mukaan Yhdysvallat ei ole kertaakaan sanonut Libanonin olevan osa aselepoa.

Myös Israel on sanonut, että aselepo ei koske Libanonia.

Tällä viikolla Unkarissa vieraillut Vance kehotti Irania pitäytymään aselevossa Israelin Libanoniin tekemistä iskuista huolimatta. Vancen mukaan on Iranista kiinni, antaako se aselevon ja neuvottelujen päättyä Libanonin takia.

Vaikka keskiviikon isku oli yksi Israelin rajuimmista, Vancen mukaan Israel on osoittanut pidättyväisyyttä.

Useat johtajat ovat penänneet, että Libanon tulisi sisällyttää aseleposopimukseen. Torstaina näin sanoi muun muassa EU:n Kallas.

Ranskan presidentti Emmanuel Macron, Espanjan ulkoministeri Jose Manuel Albares ja Libanonin presidentti Joseph Aoun sanoivat keskiviikkona, että aselevon tulisi koskea myös Libanonia.

Libanon tuli vedetyksi mukaan sotaan Lähi-idässä sen jälkeen, kun Hizbollah käynnisti iskut Israeliin Iranin tueksi maaliskuun alussa. Libanonin terveysministeriön mukaan Israelin viime viikkoina tekemissä hyökkäyksissä on kuollut yli 1 700 ihmistä. Lisäksi yli miljoona ihmistä on joutunut jättämään kotinsa.