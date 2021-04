Koneviesti: Ville Hekkalan kehittämät kuormatraktorin lisäkarikat helpottavat tavaralajien lajittelua hakkuissa

Ville Hekkala

Kuormatraktorin tehokkuuteen vaikuttaa suuresti eri puutavaralajien kuljetuksessa eri tavaralajien lajittelu. Pääpuutavaralajia kuljetettaessa tehokkuutta tuovat selkeästi kerättävät ja purettavat kuormat, koska ne koostuvat vain yhdestä tavaralajista. Mutta puunkorjuussa syntyy vähintään kahta tavaralajia jokaisesta puulajista ja niiden lisäksi vielä erikoistavaralajeja. Parisen vuotta sitten Ville Hekkala alkoi toteuttaa ideaansa lajittelukarikoista.

Markkinoilla on useampien valmistajien kehittämiä versiota, niiden ongelmana ovat lyhyiden tavaralajien peruskuormatilan täyttöastetta vähentävät vaikutukset. Näiden kuormatilojen uushankintahinnat ovat suuret, koska niihin on yhdistetty vaakalaitteistot – estämään liian suuret kuormat.

Hekkalan nyt patentoimassa ratkaisussa yhdistyvät lajittelukarikat ja kuormatilan laajennuksen mahdollisuus. Hekkalan ratkaisussa asennetaan varsinaisen kuormatilan karikan tyveen lisäpankko, jossa on kiinteä pystykarikka. Lisäpankon pystykarikka on lähes alkuperäisten karikoiden korkuinen. Lisäpankossa on pystykarikan ympärille sopiva holkki, joka mahdollistaa lisäpankon pyörähtämisen ympäri.

Lisäpankkoa käännetään kuormaajan kouran avulla. Vaakaosassa on tartunnat, joista leukojen kärjillä tartutaan kiinni. Sen jälkeen lisäosaa liu’utetaan hieman ylöspäin ja käännetään haluttuun asentoon. Kun tarve on harvennushakkuilla sekakuormien ajamiselle, lisäosat käännetään sisäänpäin – tai vain toinen puoli. Silloin vähemmistöpuulaji kulkee omassa taskussaan ja on myös varastopaikalla purettavissa kokonaan pois, ennen pääpuulajia.

Uudistushakkuilla tai väljennyksillä lisäosat käännetään ulospäin. Näin keskelle saadaan täysi kuorma pääpuutavaralajia ja molemmille sivuille muita tavaralajeja. Jatkoperällisissä koneissa myös usein hidastavan kolmemetrisen koivukuidun ajamisessa lisäkarikat ovat käytännölliset. Kahden peräkkäisen nipun lisäksi saa kaksi lähes puolikasta nippua kuormatilan molemmille puolille.

Hekkalan ratkaisu on patentoitu ja tällä hetkellä Hekkala pohdiskelee oman valmistuksen laajempaa aloittamista tai valmistuslisenssin myymistä eteenpäin – valmistuspiirustukset on jo kolmeen erimuotoiseen kuormatilaan valmiina.

