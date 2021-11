Lannoitetehtaat hiljenevät Euroopassa kalliin maakaasun takia

Isot lannoitejätit ovat sulkeneet tehtaita ja esimerkiksi Yara on alentanut 40 prosenttia typen tuotantoa kalliin maakaasun takia.

Tuure Kiviranta

Viime viikolla Yara korotti lannoitteiden hintoja runsaalla 50 eurolla tonnilta.

Talven lannoitemarkkinat ovat menossa sekaisin Keski-Euroopassa, missä kevään lannoituskausi alkaa kolmen kuukauden päästä.

Ongelmat liittyvät nopeasti kallistuneeseen maakaasuun, jota tarvitaan ammoniakin ja urean tuotannossa.

Muun muassa saksalainen Agrarheute-lehti kertoi viime viikolla tilanteen kärjistymisestä lannoitekaupassa.

Energian hintojen jyrkän nousun vuoksi typpilannoitteiden tuotanto on tullut niin kalliiksi, että useimmat eurooppalaiset valmistajat ovat vähentäneet tuotantoaan. Yara kertoi runsas viikko sitten vähentäneensä typen tuotantoa 40 prosenttia.

Espanjan suurimman lannoitevalmistajan Fertiberian ammoniakkia ja ureaa tuottavat laitokset Palos de la Fronterassa ovat kiinni ainakin marraskuun korkean maakaasun hinnan vuoksi, yhtiö kertoi viikko sitten.

"Lannoitteiden tuotannosta Euroopassa on tullut niin kannattamatonta, että tuotannon rajoittamisen sijasta koneet voidaan pysäyttää kokonaan, mikäli EU ei ryhdy nopeisiin toimiin maakaasun hintojen nousun pysäyttämiseksi", Fertilizers Europe -kaupparyhmä arvioi edellisviikolla.

Markkinat ovat hiljentyneet. Viljelijät ovat kertoneet Agrarheutelle, että heille ei enää myydä lannoitteita, ellei sopimusta välittäjän kanssa ole. Joka tapauksessa toimitusehdoista ja hinnoista on erittäin vaikea neuvotella.

Viljelijät olisivat omien sanojensa mukaan valmiita maksamaan kohtuuttomankin korkeita hintoja, jos lannoitteita vain saa. Kyse ei ole enää hinnasta, vaan siitä, saadaanko lannoitteita kevääksi.

EU:n maatalousministerit ovat keskustelleet Puolan hallituksen lähettämästä asiakirjasta, jossa pelättiin, että lannoitekriisi voi aiheuttaa "sosiaalisia levottomuuksia" Euroopan unionissa, jos poliittiset päättäjät eivät pysty pysäyttämään maakaasun hintojen nousua.

”Energian hintojen nousu on lannoitteiden hintojen nousun päätekijä, ja se voi vaikuttaa myös elintarvikkeiden hintoihin. Se on tietysti erittäin suuri riski ”, EU:n maatalouskomissaari Janusz Wojciechowski on kertonut EU:n neuvoston kokouksessa.

Puolan pääministeri Mateusz Morawieck on todennut komissiolle, että maanviljelijöille halutaan maksaa lisätukea, jos tuotantopanosten hinnat nousevat edelleen.

Komission tiedottajan mukaan jokaisella EU:n jäsenvaltiolla on oikeus myöntää erityistukea. Asianomaisen jäsenvaltion on kuitenkin saatava tähän komission hyväksyntä.

Puolassa maanviljelijöiden tunteet käyvät kuumana. Viime viikolla viljelijät pysäyttivät Anwillin lannoitetehtaan, kun valtio ei ole estänyt lannoitteiden vientiä ulkomaille.

Mellakoita saattaa syntyä muuallakin, Agrarheute ennustaa.

Suomessa lannoitteiden hintojen kallistuminen jatkuu muun Euroopan tavoin.

Viime viikolla Yara korotti taas hintojaan, nyt runsaalla 50 eurolla tonnilta. Sitä ennen hinnat olivat nousseet vuoden 2007 huippuhintoja korkeammalle.