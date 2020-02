Kaupungissa elävät koirat ovat maalaisserkkujaan pelokkaampia – vähäinen liikunta yhteydessä pelokkuuteen

Kari Salonen

Welsh corgi pembroke lukeutuu pelottomimpiin koirarotuihin.

Helsingin yliopistossa tehdyssä tutkimuksessa on havaittu, että kaupungissa elävät koirat ovat maaseudulla eläviä lajitovereitaan pelokkaampia.

Tutkijoiden mukaan koiran heikko sosiaalistaminen, passiivinen elämäntyyli ja kaupunkimainen elinympäristö ovat Helsingin yliopistossa tehdyn tutkimuksen mukaan yhteydessä sosiaaliseen pelokkuuteen. Pelokkuuteen on voimakkaimmin yhteydessä se, että pentua ei riittävästi totuteta erilaisiin tilanteisiin ja ärsykkeisiin.

Siinä, miten paljon sosiaalista pelokkuutta esiintyy, on paljon eroa rotujen välillä. Shetlanninlammaskoira ja espanjanvesikoira sijoittuvat pelokkaimpien rotujen joukkoon, kun taas esimerkiksi vehnäterrieri kuuluu pelottomimpiin. Myös cairnterrieri ja welsh corgi pembroke osoittivat vain vähän pelkoa toisia koiria kohtaan.

"Erot eri rotujen välillä vahvistavat näkemystä siitä, että geenit vaikuttavat osaltaan pelokkuuteen samoin kuin moniin muihin mielenterveysongelmiin. Monipuolinen pentuajan sosiaalistaminen, aktiivinen elämä ja huolella tehdyt jalostusvalinnat voivat vähentää sosiaalista pelokkuutta merkittävästi", professori Hannes Lohi kertoo yliopiston tiedotteessa.

On hyvä pitää mielessä, että tunteena pelko on koirillakin normaali ja elintärkeä reaktio. Se auttaa yksilöä selviämään uhkaavista tilanteista. Käytöshäiriöksi pelokkuus luokitellaan silloin, kun pelko on liiallista ja se häiritsee koiran elämää.

Tutkijatohtori Jenni Puurunen Helsingin yliopiston lääketieteellisestä tiedekunnasta toteaa, että tutkimusten perusteella tiedetään ihmisten mielenterveyden ongelmien olevan yleisempiä kaupungissa kuin maaseudulla. Hänen mukaansa tarvitaan lisäselvityksiä ennen kuin elinympäristöön liittyviä syy-seuraussuhteita eli sitä, miksi maaseudun koirat pelkäävät kaupunkilaiskoiria vähemmän, voidaan kommentoida tarkemmin.

Jo aiemmin on havaittu, että sosiaalinen pelokkuus on muita yleisempää steriloiduilla nartuilla ja pienikokoisilla koirilla.

Helsingin yliopiston tutkimuksen perusteella koiran koon ja sen sukupuolen lisäksi myös vähäinen liikunta on yhteydessä pelokkuuteen. Toisin sanoen pelokkaat koirat liikkuvat rohkeita vähemmän, ja niiden kanssa harrastetaan merkittävästi harvemmin.

Professori Hannes Lohi pohtii, onko tässä havainnossa kyse syystä vai seurauksesta.

"Liikunnalla ja virikkeillä on aiemminkin havaittu myönteinen vaikutus käyttäytymiseen sekä koirilla että ihmisillä. Pelokkaiden koirien vähäisempi aktiivisuus voi tietysti johtua myös siitä, että koiran stressaantuminen tietyistä tilanteista voi vähentää omistajan halukkuutta altistaa koiraansa niille", Lohi kommentoi.

Helsingin yliopiston tutkimuksessa kartoitettiin sosiaaliselle pelolle altistavia riskitekijöitä lähes 6 000 koiraa koskevien tietojen avulla. Aineisto poimittiin lähes 14 000 koiraa koskevasta käyttäytymiskyselystä.

Tutkimus on julkaistu Scientific Reports -tiedejulkaisussa.

