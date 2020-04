Hallitus: Yli 500 hengen yleisötilaisuudet kielletään heinäkuun loppuun

Sanne Katainen

Kesän festivaalit on kesä- ja heinäkuun osalta peruttu.

Pääministeri Sanna Marin (sd.) kertoi keskiviikkona tiedotustilaisuudessa, että hallitus on tänään päivittänyt strategiaansa koronaviruksen leviämisen estämiseksi. Epidemian etenemisen hillitsemisessä on onnistuttu Suomessa toistaiseksi hyvin.

"Voimme siirtyä epidemian hallintaan mutta kaikista rajoitustoimista ei voida kuitenkaan luopua kerralla."

Marin kertoi tilaisuudessa, että yli 500 hengen yleisötilaisuudet kielletään heinäkuun loppuun asti. Aluehallintovirastot voivat tehdä päätökset kuukaudeksi kerrallaan tartuntatautilakiin perustuen, Marin kertoi.

Valmistelut tartuntoja kartoittavan mobiilisovellusten käyttöönotosta aloitetaan mutta sen tulee perustua vapaaehtoisuuteen.

Koulujen avaamisesta päätetään suunnitelman mukaan ennen toukokuun alkua. Asiaa käsitellään tarkemmin ensi viikolla, jolloin mietitään esimerkiksi eri-ikäisten lasten palaamista kouluun eri aikoina.

"Arvioimme epidemian kulun lisäksi ja lähiopetuksen puuttumisen vaikutusta perheisiin ja lasten oppimiseen. Kannan syvää huolta niistä lapsista, jotka tällä hetkellä ovat monenlaisissa olosuhteissa kotona. Lasten ja nuorten hyvinvointi on tärkeä asia", Marin kertoi.

Osassa maakuntia tartuntoja on vähän ja tartuntaketjut ovat tarkasti selvillä. Pitäisikö maakunnittain tehdä erillisiä kevennyksiä rajoituksiin?

Pääministeri Marin ei vielä halunnut ottaa asiaan kantaa vaan odottaa lisätietoja.

"Valtiovarainministeriön kansliapäällikkö Martti Hetemäki johtaa rajoituksia pohtivaa työryhmää, jonka raportti kuullaan 1.5. ja siinä voi olla tällaisia esityksiä ja silloin niitä harkitaan. Linjauksia päivitetään jatkuvasti", Marin painotti.

Marin perusteli strategian muuttamista sillä, että Suomessa rajoitustoimenpiteitä asetettiin jo varhaisessa vaiheessa ennen kuolemantapauksia ja ne ovat toimineet.

"Toimemme ovat purreet. Ainakin tällä hetkellä epidemia kulkee Suomessa erittäin hallituksi, mikä mahdollistaa uudenlaisen strategian, jossa asetettuja rajoituksia puretaan hyvin hallitusti."

Samanaikaisesti haluamme siirtyä entistä laajemmin testaamiseen, tartuntaketjujen tutkimiseen ja altistuneiden karanteeniin, Marin painotti.

"Näiden toimien tarkoituksena on Suomessa siirtyä hyvin hallitusti normaalimpaan elämään."

Poikkeusoloissa viranomaisille laajat toimivaltuudet takaava valmiuslaki otettiin käyttöön 17.3.2020. Siitä luopumista selvitetään myös Hetemäen raportissa.

Pääministeriä pyydettiin tilaisuudessa vertaamaan Suomen toimintaa muihin maihin ja niiden onnistumiseen. Marin kieltäytyi ottamasta asiaan kantaa.

"Olemme kaikki tässä yhdessä. Pandemia on globaali ja aiheuttaa haasteita kaikille yhteiskunnille. Tilanteet ovat erilaisia, joten en lähde tällaista vertailua tekemään.

Suomessa on onnistuttu hillitsemään taudin etenemistä hyvin, hän kuitenkin painotti.

Ja entä vappu?

"Hallituksen linjaus siitä, että yli 10 hengen kokoontumisia ei sallita, koskee myös vappua. Poliisi voi ohjeistaa, mutta ihmisillä itsellään on vastuu huomioida oma, läheistensä ja muidenkin suomalaisten terveys toiminnallansa", Marin korosti.

"Tilanne on vakava. Siihen on suhtauduttava vakavasti. Siitäkin huolimatta, että aurinko lämmittää ja monella on kiusaus lähteä viettämään aikaa porukoissa."