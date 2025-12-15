Zelenskyi: USA:lla ja Ukrainalla eri käsitykset alueluovutuksista Ukraina on saamassa Yhdysvalloilta vahvat turvatakuut, kertoi nimettömänä esiintyvä yhdysvaltalainen viranomainen uutistoimisto AFP:lle maanantaina alkuillasta.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi ja Saksan liittokansleri Friedrich Merz tiedotustilaisuudessa Berliinissä. LEHTIKUVA/AFP.

Saksan liittokansleri Friedrich Merz sanoo, että Ukrainassa on suurin mahdollisuus rauhaan sitten sodan alun.

Merz kommentoi asiaa tiedotustilaisuudessa Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin kanssa Berliinissä, jossa EU:n ja Yhdysvaltain edustajat ovat koolla keskustelemassa rauhasta. Merz vahvisti, että Yhdysvaltain edustajat osallistuvat neuvotteluihin Euroopan johtajien kanssa illalla. Merzin mukaan Yhdysvallat on tarjonnut merkittävää materiaalista apua Ukrainan turvatakuille.

Zelenskyi puolestaan sanoi, että aluekysymykset ovat neuvotteluissa edelleen kipeitä. Hänen mukaansa Yhdysvalloilla ja Ukrainalla on niistä osin eri käsitykset.

Ukraina on saamassa Yhdysvalloilta vahvat turvatakuut, kertoi nimettömänä esiintyvä yhdysvaltalainen viranomainen uutistoimisto AFP:lle maanantaina alkuillasta. Maat neuvottelivat asiasta Berliinissä sunnuntaina ja maanantaina.

Lähde sanoi uskovansa, että Ukrainan kanssa neuvoteltu malli sopisi myös Venäjälle.

Hänen mukaansa Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin oli määrä keskustella vielä itse Ukrainan ja sen eurooppalaisten liittolaisten kanssa myöhemmin maanantai-iltana.

Brittiläisen Guardian-lehden haastatteleman viranomaislähteen mukaan Venäjä saattaisi olla avoin myös sille, että Ukraina liittyisi EU:hun. Sen sijaan mahdollisesta maa-alueiden luovuttamisesta Venäjälle osana sopimusta oli vielä erimielisyys.

Yhdysvaltain rauhanneuvottelijat haluavat edelleen Ukrainan luovuttavan Donbasin alueen Venäjälle ehtona rauhasta. Asiasta kertoi uutistoimisto AFP:lle neuvotteluista perillä oleva virkahenkilö aiemmin maanantaina.

Yhdysvallat on aiemminkin painostanut Ukrainaa suostumaan alueluovutuksiin Donetskissa, mihin Ukraina ei ole ollut halukas.

Neuvotteluissa on saavutettu todellista edistystä, sanoi Ukrainan pääneuvottelija Rustem Umjerov maanantaina. Hän luonnehti viestipalvelu X:ssä neuvotteluja rakentaviksi.

Umjerov kuitenkin varoitti uskomasta kaikkia neuvotteluita koskevia huhuja ja nimettömien lähteiden arvailuja, joita mediassa julkaistaan.

Kremlin tiedottajan Dmitri Peskovin mukaan Venäjälle Ukrainan pysyminen sotilasliitto Naton ulkopuolella on rauhanneuvotteluiden kulmakivi.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi kertoi aiemmin, että Ukraina on valmis luopumaan pyrkimyksistä liittyä Naton jäseneksi. Vastineeksi Zelenskyi toivoo riittäviä turvatakuita Yhdysvalloilta ja Euroopalta.