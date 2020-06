Helteet tulivat Pohjolaankin – näin koiranomistaja voi suojata karvaista ystäväänsä auringon ja lämmön aiheuttamilta vaaroilta

Lari Lievonen

Vaikka koiran kanssa tekisi kesällä mieli mennä saunaan, tempun järkevyyttä kannattaa harkita ainakin kaksi kertaa.

Helteet ovat viime päivinä saapuneet myös tänne maapallon pohjoiseen kolkkaan.

Auringonpaiste ja kuuma sää edellyttävät myös koiranomistajalta varovaisuutta ja huolellisuutta, jotta vältytään ikäviltä seurauksilta.

Helsingin eläinsuojeluyhdistys HESY ry muistuttaa, että koirat eivät pysty hikoilemaan samalla tavalla kuin ihmiset, mikä hankaloittaa niiden lämmönsäätelyä lämpimillä ilmoilla. Koira laskee ruumiinlämpötilaansa läähättämällä sekä tassujen kautta hikoilemalla. HESY:stä painotetaan, että lemmikin omaan arvostelukykyyn ei kannata luottaa sokeasti, sillä monet eläimet hakeutuvat auringonpaahteeseen vaikkei se viisasta olisikaan. Omistajalla on vastuu huolehtia, että eläimellä on hyvät oltavat myös helteellä.

On hyvä pitää mielessä, että eläin voi saada lämpöhalvauksen, jos sen ruumiinlämpötila kohoaa ympäröivien olosuhteiden vuoksi liian korkeaksi. Lämpöhalvauksen osalta riskiryhmään kuuluvat kaikista nuorimmat ja vanhimmat eläinyksilöt. Koiraroduista etenkin lyhytkuonoiset rodut voivat saada helposti lämpöhalvauksen, sillä läähättäminen saattaa olla niille rakenteellisten seikkojen vuoksi muutenkin työläämpää. Myös sairaat ja ylipainoset lemmikit ovat erityisessä vaarassa ja niitä tulee pitää silmällä helteillä.

Lämpöhalvauksen oireita ovat raskas läähätys, oksentelu, uupumus ja nopea sydämen syke. Tilanne on vakava, jos koira on jo liikkumaton ja apaattinen. HESY neuvoo, että lämpöhalvauksen saanut koira on siirrettävä välittömästi viileään ja varjoisaan sisätilaan. Koiran päälle tulee laittaa kylmiä ja märkiä pyyhkeitä. Pyyhkeet asetetaan kaulan alueelle, nivusiin, kainaloihin ja vatsan alle. Tassut, vatsanalus ja korvalehdet valellaan viileällä vedellä. Koiraa voi myös hieroa kevyesti. Ensiavun jälkeen koira tulee vielä viedä eläinlääkärille tarkastettavaksi.

Yleisin tilanne, joka altistaa lemmikin lämpöhalvaukselle, on eläimen jättäminen kuumaan autoon. HESY:stä muistutetaan, että lämpöhalvauksen voi aiheuttaa myös rehkiminen kuumassa säässä tai eläimen jättäminen suoraan auringonpaisteeseen ilman vettä ja mahdollisuutta siirtyä varjoon. Myös kesäinen saunareissu lemmikin kanssa voi olla hauska idea, mutta voi aiheuttaa sille lämpöhalvauksen. On siis syytä miettiä kaksi kertaa, haluaako lemmikkinsä ottaa mukaan saunaan.

Jotta ikäviltä seurauksilta vältytään, kesällä lemmikkiä ei saa jättää hetkeksikään valvomatta pysäköityyn autoon. Lämpötila voi nimittäin nousta vaarallisen korkeaksi myös pilvisellä säällä, ja varjoon pysäköity auto voi päätyä paahteeseen nopeasti varjon siirtyessä. Jopa kesäisellä sade- tai ukkossäällä koira on syytä ottaa autosta mukaan asioille, sillä sää saattaa muuttua nopeasti helteiseksi kuuron mentyä ohitse.

Kuumuuden lisäksi myös auringonvalolla voi olla ikäviä vaikutuksia karvaisten ystäviemme hyvinvointiin. Koira saattaa nimittäin polttaa nenänsä helposti kovassa porotuksessa. On hyvä pitää mielessä, että myös karvattomat ja hennolla vaalealla karvapeitteellä varustetut koirat ovat alttiita palamiselle. Vaikka toistuvakaan palaminen ei välttämättä johda koirilla ihosyöpään, voi siitä aiheutua silti kivulias ja kiusallinen vaiva. HESY:stä neuvotaan, että paras tapa suojata koira on rasvata se lasten aurinkorasvalla, jossa on korkea suojakerroin.

Jos koira tykkää olla vedessä, sille voi tarjota kesäisin virkistäviä uintimahdollisuuksia, mutta se tulisi huuhdella hyvin uinnin jälkeen, jotta mahdolliset levät ja muut liat saadaan pois turkista. Koira kannattaa myös kuivata perusteellisesti pyyhkeellä, sillä märän turkin alle muhimaan jäävä iho on altis hot spot -tulehdukselle.

Koiran tassut palavat herkästi kuumalla asfaltilla. On hyvä muistaa, että jos asvaltti on liian kuuma omille paljaille jaloillesi, se on sitä varmasti myös koiran tassuille. Palamista voi ehkäistä rasvaamalla tassuja niille tarkoitetuilla voiteilla tai vahoilla, jotka muodostavat suojaavan pinnan anturan päälle.

MT:n sääpalvelusta löydät tuoreet säätiedot.

