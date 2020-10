MT selvitti poliisin toimitilojen kunnon: Sisäilmaongelmat keskittyvät pohjoiseen, huono sisäilma vaikuttaa joka viidennen työntekijän elämään

Kai Tirkkonen

Huono sisäilma on aiheuttanut ongelmia esimerkiksi Oulussa, jossa oikeus- ja poliisitalo on ollut käyttökiellossa sisäilmaongelmien takia.

Suuri osa maamme poliisiasemista on vanhentuneita sekä huonokuntoisia. Maantieteellisesti tarkasteltuna sisäilmaongelmista kärsivät tilat keskittyvät pohjoiseen Suomeen, vaikka ongelmia on ympäri Suomea.

Erittäin vakava sisäilmatilanne on Oulussa, Vantaalla sekä Rovaniemellä. Vakava tilanne on Kittilässä, Kemissä, Ikaalisissa, Tampereella sekä Kuusamossa. Lisäksi lieviä ongelmia on Kuopiossa ja Torniossa. Vakavista sisäilmaongelmista kärsitään myös keskusvirastossa eli Poliisihallituksessa, jonka toimitilat sijaitsevat Helsingin Pasilassa sekä Hämeenlinnassa sijaitsevassa poliisikoirakoulussa.

Suomessa on poliisiasemia hieman yli 100. Käytännössä siis kymmenisen prosenttia poliisiasemista kärsii joko erittäin vakavista tai vakavista sisäilmaongelmista. On myös syytä huomata, että yli 20 prosenttia poliisin henkilöstöstä eli noin 1 700 henkilöä työskentelee erittäin vakavista tai vakavista ongelmista kärsivissä kohteissa.

Poliisin toimitilaratkaisuista koko valtakunnan alueella vastaava Poliisihallituksen teknologiajohtaja Jyrki Wasastjerna kertoo Maaseudun Tulevaisuudelle, että suuri syy tilojen vanhentumiseen ja huonoon kuntoon on se, ettei korjaamiseen ole ollut käytettävissä riittävästi rahaa. Ongelmia on muodostunut myös siitä, ettei poliisi ole saanut kiinteistökustannusten kattamiseen haluamaansa lisärahoitusta.

"Lisärahoituksen tarve syntyy siitä, että meillä on tällä hetkellä vanhoissa ja huonokuntoisissa tiloissa erittäin alhaiset neliövuokrat. Kun tilat peruskorjataan tai rakennetaan uusi rakennus, vuokra on sen jälkeen 20–30 euroa neliöltä", Wasastjerna sanoo.

Vanhojen ja huonokuntoisten tilojen kuukausivuokrat ovat neliömetriä kohden alle kymmenen euroa. Toisin sanoen peruskorjaus siis nostaa poliisin kuukausittaisia vuokrakustannuksia noin kolminkertaiseksi aiempaan verrattuna.

Kiinteistökustannusten nousua ei voida ottaa poliisin perusrahoituksesta siksi, että hallitus on linjannut poliisien lukumäärän kasvattamisen esimerkiksi kiinteistökustannuksen nousua tärkeämmäksi rahareiäksi.

"Me olemme velvoitettuja huolehtimaan siitä, että poliisien määrä kehittyy poliittisen tahdon mukaisesti", Wasastjerna muistuttaa.

Poliisin kiinteistöissä oma roolinsa on myös Senaatti-kiinteistöillä. Toivottujen hankkeiden edistäminen on kaatunut Senaatti-kiinteistöjen investointivaltuuksien puutteeseen. Kyse on siis siitä, ettei Senaatti-kiinteistöt voi lähteä rakentamaan, koska valtuudet rahan käyttämiseen puuttuvat. Rahaa on siis käytettävissä tiettynä aikana vain tietty määrä.

Monimutkaisemmaksi ongelman tekee se, että sekä Senaatti-kiinteistöjen että poliisin pitäisi käytännössä saada rahoitusta samaan aikaan.

"Jos käy niin, että vain Senaatti saa investointivaltuudet, mutta me emme saa rahoitusta vuokrannousuun, nämä asiat eivät voi edetä", teknologiajohtaja valaisee.

Monen poliisiaseman tapauksessa tilanne on se, että tarvitaan uudisrakennus, koska vanha asemarakennus on tullut elinkaarensa päähän, eikä rakennuksesta saada edes korjaamalla poliisin tarpeita vastaavaa.

Monen mielestä väliaikaisissa tilaratkaisuissa ei välttämättä ole mitään ongelmaa, sillä joutuvathan vaikkapa koululaisetkin hometta pakoon väistötiloihin. Poliisin tapauksessa asia on kuitenkin hieman monimutkaisempi.

Usein on nimittäin niin, että asemarakennus on tullut elinkaarensa päähän, eikä siitä saada edes korjaamalla poliisin tarpeita vastaavaa.

"Sinne ei mahdu edes meidän automme välttämättä niihin talleihin", teknologiajohtaja antaa esimerkin.

Tällöin lopullisena ratkaisuna ongelmaan on ainoastaan uudisrakennus, jota ennen poliisin toiminta pitää siirtää määrittelemättömän pituiseksi ajaksi väliaikaistiloihin, koska rahoitusta uudisrakentamiselle ei toistaiseksi useinkaan ole.

Väliaikaistilat aiheuttavat Wasastjernan mukaan erittäin mittavia, paikoin turhiakin, lisäkustannuksia. Lisäkustannusten taustalla ovat monet muutostyöt, joita väliaikaistiloissa joudutaan tekemään ennen kuin tilat ovat sellaisessa kunnossa, että ne vastaavat poliisin tarpeita. Usein tarvittavia muutostöitä ovat vaikkapa kulunvalvonnan ja kameravalvonnan rakentaminen. Toisaalta tiloilta vaaditaan sitä, että tilaa on monenlaisille eri toiminnoille, kuten vaikkapa rikostutkimuskeskukselle, jossa tehdään laboratoriotutkimuksia.

"Jos rikostutkimuskeskusta lähdetään johonkin väliaikaistilaan pystyttämään, se on todella kallista lystiä", Wasastjerna sanoo.

Oma ongelmansa on vielä sekin, että vapaita poliisin käyttöön edes jossain määrin soveltua tiloja on rajallisesti tarjolla. Suurimmat saatavuusongelmat eivät niinkään muodostu toimistotilasta tai vaikkapa autotallitiloista, vaan vapautensa menettäneiden säilytystiloista eli niin sanotuista putkatiloista.

"Eihän markkinoilta ole putkia saatavissa mistään", Wasastjerna huomauttaa.

Jos sopivia tiloja löytyykin, käy usein niin, että väliaikaistiloja ei saada yhdestä rakennuksesta, vaan henkilöstö joudutaan sijoittamaan useaan eri paikkaan.