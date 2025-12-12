Siirry pääsisältöön
Siirry hakuun
Sulje mainos
Sulje mainos
Tilaa
Hae
Valikko
Etusivu
Uusimmat
Metsä
MT Hevoset
Koti
Maatalous
Uutiset
Lehdet
Osastot
Etusivu
Metsä
MT Hevoset
Koneet ja autot
Koti
Lukemisto
Maatalous
Mielipide
Pääkirjoitus
Ruoka
Uutiset
Lehdet
Maaseudun Tulevaisuus
MT Metsä
Kantri
Suomalainen Maaseutu
Aarre
Palvelut
Metsäpalvelu
MT Sää
MT Hevoset -ohjelmat
MT Hevosmarkkinat
MT Työpaikat
Ystävää etsimässä
Kaupallinen yhteistyö
Suomen parhaat
Ota yhteyttä
Tilaa MT
Asiakaspalvelu
Jätä ilmoitus
Tilaa uutiskirje
Lähetä uutisvinkki
Lähetä palautetta
Lähetä oikaisupyyntö
Toimituksen yhteystiedot
Mediamyynnin yhteystiedot
Siirry sivupalkkiin
Siirry alaosaan
Juuri nyt
|
Lyijyn käytön rajoittamista koskevia siirtymäaikoja on jälleen viilattu uudessa ehdotuksessa
Tilaajalle
|
300 biisonia laiduntaa tällä tilalla 180-senttisen aidan suojissa – eläin on luokiteltu Ranskassa vaaralliseksi
Lyijyn käytön rajoittamista koskevia siirtymäaikoja on jälleen viilattu uudessa ehdotuksessa
Äskettäin on jätetty uusi, muutettu rajoitusehdotus, jota käsitellään 16. joulukuuta pidettävässä REACH-komitean kokouksessa.
Tilaajalle
Jaa
Metsä
|
Erä
12.12.2025
14:10
Eija Vallinheimo
Artikkelin aiheet
lyijykielto
REACH-komitea
siirtymäajat
EU-komissio
Metsästys
Euroopan komissio
Euroopan unioni
Jaa
Metsäpalvelu
Miltä metsäsi näyttää euroissa? Katso puun hinta alueittain ja hintojen kehitys koko Suomessa.
Siirry palveluun
Osaston luetuimmat
1
Erä
|
Mediat: EU-komissio hylkää Ruotsia vastaan nostetun kanteen sudenmetsästyksestä
2
Eläimet ja kasvit
|
Japani poisti peurat kansallispuistosta, mutta luonnon valtasikin toinen laji
3
Erä
|
Metsähallitus uskoo, että sudenmetsästyksen liittyvät aikatauluhaasteet ovat taklattavissa
Tilaajalle
4
Metsäteollisuus
|
Metsäteollisuuden viimeinen merkittävä jätelaji pääsee hyötykäyttöön – haasteena raskasmetallit
5
Puukauppa
|
Pylväskauppa käy tasaisesti silloinkin, kun sahatavaran kysyntä niiaa
Tilaajalle
6
Metsä
|
Koneen säätiö tukee miljoonilla metsähankkeita: Rahoitusta alaharvennuksesta kertovaan kirjaan ja hiililaskelmien tutkimiseen
7
Liikenne
|
EU-komission outo ehdotus ajautui karille: Suomen ja Ruotsin rajan saa jatkossakin ylittää isolla rekalla
Lisää aiheesta Koneviestissä
Koneviesti
|
Kansainväliset Erämessut järjestetään 25. kerran Riihimäellä – mukana kaksi uutuutta
Koneviesti
|
Kansainväliset Erämessut avattiin neljän vuoden tauon jälkeen
Koneviesti
|
Onko edullinen Smert Turistov -retkikeitin lempinimensä mukaisesti ”Turistien surma”? – laite on neuvostoliittolaisen suihkumoottoritehtaan valmistama
Tilaajalle
MAINOS: Suomen parhaat
Mainos: Contura
Koti
|
Kiertoilmatakka ja ilmalämpöpumppu ovat varsinainen lämmittämisen tehopari