Suomessa 109 uutta koronavirustartuntaa – ilmaantuvuus korkeinta nuorilla aikuisilla ja pääkaupunkiseudulla, matalinta Pohjois-Karjalassa ja yli 80-vuotiailla

Tartuntojen määrä kaikkiaan on vähentynyt kahden viikon vertailujaksolla.

LEHTIKUVA / TEEMU SALONEN

Yhteensä Suomessa on raportoitu nyt 16 400 koronavirustartuntaa.

Suomessa on raportoitu 109 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL. Kahden viikon aikana on raportoitu 2 845 tartuntaa, mikä on kahdeksan vähemmän kuin edellisten kahden viikon aikana. Silloin raportoitiin 2 853 koronavirustartuntaa.

Ilmaantuvuusluku Suomessa on 45,7 koronatapausta sataatuhatta asukasta kohden viimeisten kahden viikon ajalta. Edeltävien kahden viikon aikana ilmaantuvuusluku oli 53,6. Korkein ilmaantuvuusluku on tällä hetkellä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella (81,9) ja matalin Pohjois-Karjalassa (2,4).

Kahden viime viikon aikana suurin osa tartunnoista on todettu 20–29-vuotiailla suomalaisilla. Vähiten tartuntoja on todettu yli 80-vuotiailla. Koronavirustestejä on tehty keväästä lähtien 1 541 169 kappaletta.

Sairaanhoitopiirit raportoivat koronaviruksen aiheuttamaan tautiin liittyvät kuolemantapaukset sekä sairaala- ja tehohoidossa olevien potilaiden määrät myöhemmin tänään.