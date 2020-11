Digi- ja väestötietoviraston ylijohtaja: Identiteettivarkauksia vastaan toimii vahva tunnistautuminen

Vanhasta henkilötunnuksesta ei pääse kokonaan eroon, vaikka sen vaihtaisi uuteen. LEHTIKUVA / EMMI KORHONEN

Digi- ja väestötietoviraston ylijohtaja Timo Salovaara kokee, että asiakkaan vahva tunnistautuminen on tehokkaampi tapa estää identiteettivarkauksia kuin mahdollinen henkilötunnusten muuttaminen.

"Aika monesta näkökulmasta voidaan todeta, että uuden henkilötunnuksen antaminen ei ole mitenkään aukoton tapa torjua identiteettivarkauksia, jos vanha on vuotanut", Salovaara sanoo.

Hallituksen on määrä kertoa tänään Psykoterapiakeskus Vastaamoon kohdistuneen tietomurron jatkotoimenpiteistä. Tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikon (kesk.) mukaan poliittisena tahtona on ollut henkilötunnuksen vaihtamisen helpottaminen.

Salovaara sanoo, että henkilötunnusten vaihtaminen voi tuoda suojaa joissain tapauksissa, mutta ei kattavasti. Edelleen on mahdollista tehdä ostoksia verkkokaupassa edes antamatta henkilötunnusta.

"Tai antamalla vanhan henkilötunnuksen, joka täyttää muototarkistukset."

Vastaamon tietomurron uhreille henkilötunnuksen vaihtamisesta voi olla Salovaaran mukaan apua esimerkiksi siinä tapauksessa, jos myyvä osapuoli tarkistaa tiedot väestötietojärjestelmästä.

Tunnistautumisen käytäntöjä olisi kuitenkin Salovaaran mukaan syytä muuttaa.

"Vahvan tunnistuksen käytössä identiteettivarkaan on huomattavasti vaikeampi saada esimerkiksi pankkitunnistuksen tiedot."

Esimerkiksi Digi- ja väestötietoviraston rekistereissä myös vanha tunnus olisi tiedossa. Yritysten kanssa toimittaessa ihmisen olisi tarpeen kertoa uudesta henkilötunnuksestaan, joka korvaa vanhan.

"Kun asiakas ilmoittaa uudesta henkilötunnuksesta yritykselle, niin yrityksen täytyy merkitä nämä tiedot pitääkseen asiakkaan ostohistorian ja muut tiedot koossa. Tällöin tietomurron myötä paljastuisivat sekä uusi että vanha henkilötunnus", Salovaara sanoo.

Vaikka Salovaara painottaakin vahvan tunnistautumisen tärkeyttä, hän korostaa, ettei Digi- ja väestötietovirasto tai hän itse pyri kritisoimaan tai kiistämään ministeriön linjauksia.

"Se on puhtaasti poliittinen päätös. Jos halutaan helpottaa henkilötunnuksen muuttamista, niin siitä alkaa lainvalmistelu. Me annamme siihen liittyvää asiantuntija-apua, eduskunta päättää ja me tunnollisesti noudatamme uutta lakia ja panemme sen toimeen."