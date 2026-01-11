Etelä-Atlantilla merihätään joutunut soutaja Jari Saario on pelastettu kauppa-alukselleSaarion oli tarkoitus soutaa yksin noin 8 000 kilometrin matka Etelä-Amerikan eteläkärjestä Kap Hornista Etelä-Afrikan Kapkaupunkiin
Etelä-Atlantilla merihätään joutunut valtamerisoutaja Jari Saario saatiin pelastettua turvaan kauppa-alukselle sunnuntain vastaisena yönä noin puoli kolmelta Suomen aikaa. Asiasta kerrotaan Saarion sometilillä.
”Tilanne oli vaativa ja pelastustoimi pitkä”, tilillä kuvaillaan.
Päivityksessä kerrotaan myös, että Saarion vointi on olosuhteisiin nähden hyvä ja että hän saa apua aluksella.
53-vuotiaan Saarion oli tarkoitus soutaa yksin noin 8 000 kilometrin matka Etelä-Amerikan eteläkärjestä Kap Hornista Etelä-Afrikan Kapkaupunkiin. Hän lähti matkaan marraskuussa. Vuoden vaihtuessa Saario ilmoitti olevansa tasan puolessavälissä matkaa.
Lauantaina Instagram-tilillä kerrottiin, että vene on vaurioitunut ja pelastustoimet aloitettu. Saarion apuun lähti kauppa-alus Cymona Eagle.
Aluetta kuvattiin vaativaksi ja syrjäiseksi merialueeksi. Joulukuun lopussa Saario kertoikin kokeneensa yhden elämänsä karmeimmista kokemuksista törmättyään jäävuoreen.
Saario on kokenut valtamerisoutaja. Vuonna 2023 hän souti kahdesti Atlantin yli. Tämänkertaisen soutu-urakan ensimmäisinä päivinä Saario kertoi tehneensä merenkulun historiaa soutamalla ensimmäisenä ihmisenä yksin Kap Hornin ympäri.Artikkelin aiheet
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