Höyryputken eristys laukesi – Olkiluodon ydinvoimalan kakkosreaktori putosi pois sähköntuotannosta

Henrik Maki

Olkiluodon ydinvoimala sijaitsee Eurajoella. Käytöstä pudonnut kakkosreaktori on kuvassa oikealla.

Eurajoella sijaitsevan Olkiluoto 2 -voimalaitoksen sähköntuotanto on keskeytynyt. TVO:n mukaan ydinvoimalaitosyksiköllä tapahtui häiriö klo 12.22, jossa päähöyryputken eristys on lauennut ja suojarakennus on eristetty.

"Laitoksella on tapahtunut automaattinen reaktorin pikasulku. Tutkimme parhaillaan tapahtunutta ja laitoksen ajoa ns. kylmäseisakkiin valmistellaan. Pikasulun tapahtuessa laitos on toiminut suunnitellusti", TVO kertoo tiedotteessaan.

Laitos toimi vikatilanteessa kuten sen pitääkin, eli turvajärjestelmät lopettivat tuotannon.

TVO:n mukaan laitokselta ei ole tapahtunut päästöä, eikä tilanteesta aiheutunut vaaraa ihmisille tai ympäristölle. Olkiluoto 2 on teholtaan 890 megawattia.

TVO:n viestinnän mukaan ydinvoimalan ykkösreaktori toimii normaalisti, ja tuottaa virtaa verkkoon.

Viestinnästä ei vielä osattu arvioida, kuinka kauan kakkosreaktorin käynnistämiseen menee aikaa. Laitoksen käyntiin saanti vie aina vähintään useampia tunteja. Yhtiö tiedottaa asiasta lisää myöhemmin.