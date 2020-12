TVO:n arvio: Olkiluoto 2 saadaan takaisin verkkoon sunnuntaina

Olkiluoto 2 on poissa sähköntuotannosta toistaiseksi. Kuva ydinvoimalaitosalueelta. LEHTIKUVA / TOMI GLAD

Häiriötilanteen vuoksi alas ajettu Olkiluodon ydinvoimalan kakkosreaktori saadaan tämän hetken arvion mukaan käyntiin ja palautettua verkkoon sunnuntaina, kertoo TVO:n tekniikkajohtaja Sami Jakonen STT:lle.

"Laitosta ajetaan nyt alas kylmään sammutustilaan. Tämän päivän aikana sinne hyvin päästään varmasti ja tehdään tiettyjä tarkastustoimia, joita tässä nyt suunnitellaan", Jakonen kertoo.

TVO:n tiedossa ei ole, että reaktoriin olisi syntynyt vaurioita häiriötilanteessa.

"Tämähän tapahtui kaikki suljetussa reaktoripiirissä ja kaikki turvallisuusjärjestelmät toimivat suunnitellusti", Jakonen sanoo.

TVO:n mukaan häiriötilanne syntyi, kun reaktoriveden puhdistusjärjestelmään pääsi tavallista lämpimämpää vettä. Häiriötilanteen alkusyystä ei vielä ole täyttä varmuutta.

"Vahvin epäily tällä hetkellä on venttiilivika, mutta sitä vielä selvitellään. Jokin normaalista poikkeava häiriö sen on pitänyt olla, että sinne on sitä vettä päässyt."

Säteilytilanne Olkiluodon ydinvoimalaitoksella ja laitoksen ympäristössä on normaali, tiedottaa Säteilyturvakeskus STUK. STUKin mukaan häiriöstä ei aiheutunut sellaista radioaktiivista päästöä, jolla olisi ollut vaikutusta ihmisille tai ympäristölle. Laitoksen työntekijät eivät myöskään altistuneet säteilylle.

Reaktorin polttoaine ei vaurioitunut häiriötilanteessa, joten uhkaa haitallisesta radioaktiivisesta päästöstä ei ollut, STUK kertoo.

STUKin mukaan reaktorin jäähdytyspiirin kohonneen säteilyn takia laitoksen turvallisuusjärjestelmät käynnistyivät automaattisesti, ja laitoksen henkilökunta aloitti ohjeiden mukaiset toimenpiteet ihmisten suojaamiseksi ja tilanteen selvittämiseksi.

STUK kertoo jatkavansa ydinvoimalaitoksen kakkosyksikön korjaustoimenpiteiden tehostettua valvontaa.

Olkiluodon ydinvoimalan kakkosreaktoriin iskenyt häiriötilanne ja siitä seurannut varautumistilanne ovat päättyneet, tiedotti TVO kotisivuillaan.

Häiriöstä seurannut valmiustoiminta päättyi perjantaina hieman ennen aamuviittä häiriötilanteen syyn selvittyä ja laitoksen riskitason palattua normaaliksi.

Häiriön syyksi todettiin reaktoriveden puhdistusjärjestelmään päässyt tavallista lämpimämpi vesi, joka vapautti suodatinmateriaalin reaktorin paineastiaan. Tilanteessa höyrylinjan säteilytasot nousivat, mikä laukaisi turvajärjestelmät ja johti reaktorin pikasulkuun.

TVO:n mukaan tilanteesta ei aiheutunut vaaraa ihmisille eikä ympäristölle.