Urheiluseurat rämpivät kohti kevätkautta rajoitusten viidakossa ja äkkikäännöksiin varautuen: "Hurjan haasteellista on"

Carolina Husu

Koronarajoitukset ovat jälleen kurittaneet urheiluseurojen toimintaa loppuvuonna.

Koronarajoitukset ovat pakottaneet urheiluseurojen toiminnan loppuvuonna monilla paikkakunnilla tauolle tai poikkeusjärjestelyihin. Kevääseen valmistaudutaan toiveikkaina, mutta pettymyksiinkin on pakko varautua.

Esimerkiksi Pohjois-Satakunnassa Kankaanpään Voimistelijat ry toivoo saavansa toiminnan käyntiin 11. tammikuuta. Seura on riippuvainen kaupungin omistamista liikuntatiloista.

"Nyt vain odotellaan kaupungin päätöstä. Siitä on luvattu tiedottaa 8.1.", kertoo yhdistyksen puheenjohtaja Kati Vuori-Uotila.

Kankaanpäässä urheilu loppui marraskuussa kuin veitsellä leikaten, kun alueen koronatilanne paheni äkillisesti. Se oli iso pettymys, sillä voimistelijoille tärkeä syysnäytös jouduttiin viime tingassa perumaan. Saman kohtalon koki viime kevätkauden tapahtuma.

Tapahtumien ja kilpailujen järjestäminen on ollut ja tulee olemaan myös keväällä hankalaa, vahvistaa yleisurheilun lajiliiton, Suomen Urheiluliiton, toimitusjohtaja Harri Aalto.

"Kesä meni hyvin, nyt on harjoituskausi ja hallikausi alkamassa. Monia kilpailuja on jouduttu jo peruuttamaan. Helmikuun kilpailutoiminnasta emme tiedä vielä yhtään."

Harjoittelumahdollisuuksissa on todella isoja eroja eri paikkakunnilla.

"Seurojen pitää seurata aluehallintovirastojen ja liiton tiedotuksen lisäksi myös oman kunnan linjauksia. Samassa maakunnassakin tilanne voi vaihdella paljon. Esimerkiksi Satakunnassa Porin uimahallit ovat kiinni, mutta Harjavallassa uimahalli on auki", Aalto sanoo.

"Kyllä tämä hurjan haasteellista on."

Hän sanoo suoraan, ettei uusista ohjeistuksista saada ajoissa tietoa, mutta ketään hän ei halua syyttää. Tilanne on mikä on. Positiivista on ollut, että esimerkiksi kuntien kanssa on pystytty neuvottelemaan liikuntatilojen käytöstä paikallisesti.

Kevääseen valmistaudutaan epävarmoissa tunnelmissa.

"Kaikki tehdään, jotta kilpailukausi pystytään järjestämään. Mutta kuka tästä mitään tietää – jos ajattelee vaikka, miten huono tilanne Britanniassa parhaillaan on. Ainakaan hallikauteen rokotuksilla ei ole vielä merkitystä", Aalto pohtii.

Kankaanpääläisessä voimisteluseurassa on ilonaiheena ollut jäsenten ymmärtäväinen suhtautuminen peruutuksiin ja keskeytyksiin.

"Toimintamme on ryhmissä ja sisällä tapahtuvaa, joten se sopii todella huonosti yhteen rajoitusten kanssa. Mitään massiivista jäsenkatoa ei kuitenkaan ole ollut", Vuori-Uotila kertoo.

"Syksyllä tuli hieman vähemmän harrastajia kuin edellisenä syksynä. Muutimme jäsenmaksut syksy- ja kevätkohtaisiksi koko vuoden sijaan."

Pieni seura on ponnistanut myös digiloikkaan.

"Ohjaajat vetivät syksyllä sulkemisen jälkeen harjoituksia etänä. Olemme myös tehneet verkkosivuille videoita omatoimiharjoittelua varten."