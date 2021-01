Tampereen yliopistollisessa sairaalassa todettu lisää koronatartuntoja

Taysissa saman tartuntaketjun tartuntoja on todettu nyt yhteensä 24. Myös Terrafamen teollisuusalueella on todettu koronatartunta.

Tartunnat havaittiin osastoilla aiemmin ilmenneiden tartuntojen takia tehdyissä uusintaseulonnoissa. LEHTIKUVA / Anni Reenpää

Tampereen yliopistollisen sairaalan (Tays) kahdella osastolla on todettu kahdeksan uutta koronatartuntaa, kertoo Pirkanmaan sairaanhoitopiiri. Tartunnat havaittiin osastoilla aiemmin ilmenneiden tartuntojen takia tehdyissä uusintaseulonnoissa.

Kolme uusista tartunnoista todettiin Hatanpään neurologisella osastolla potilaina olleilla ja yksi sen työntekijällä. Neljä muuta todettiin Tays Keskussairaalan syöpäosaston työntekijöillä. Tartunnan saaneet ovat olleet karanteenissa.

Osastojen koronatartunnat liittyvät samaan ketjuun, sairaanhoitopiirin tiedotteessa sanotaan. Tartuntoja on todettu nyt yhteensä 24. Henkilökunnan tartuntoja on yhteensä 14, joista kuusi neurologisella osastolla ja kahdeksan syöpäosastolla.

Seulontoja jatketaan maanantaina.

Myös Terrafamen teollisuusalueella Sotkamossa on todettu koronatartunta, kertoo Kainuun sosiaali- ja terveyshuollon kuntayhtymä. Tartunta todettiin teollisuusalueella työskentelevän urakoitsijan ulkopaikkakuntalaisella työntekijällä. Kaikki tiedossa olleet lähikontaktit on tavoitettu, ja kuusi ulkopaikkakuntalaista on asetettu karanteeniin.

"Terrafame on informoinut alueella työskenteleviä ja ohjeistanut palaamaan töihin vain terveenä sekä hakeutumaan koronatestiin matalalla kynnyksellä", sanoo kestävän kehityksen johtaja Veli-Matti Hilla Terrafamelta kuntayhtymän tiedotteessa.

Hänen mukaansa tehdasalueella on aiempien tartuntatapausten jälkeen edellytetty tiukkoja varo-toimia.