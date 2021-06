ST1 ja Valio perustavat yrityksen tekemään lannasta polttoainetta – jakelu hoidetaan ST1:n raskaan liikenteen tankkauspisteistä

ST1 ja Valio ovat perustamassa uutta yhteisyritystä biopolttoaineiden tuotantoon. Yhtiö tekee etupäässä lehmän lannasta biokaasua raskaalle liikenteelle.

Ruokatalo Valio ja energiayhtiö St1 perustavat yhteisyrityksen, joka tuottaa maitotilojen lannasta ja muista maatalouden sivuvirroista uusiutuvaa biokaasua pääasiassa raskaan liikenteen polttoaineeksi. Yhtiöiden mukaan yhtiön biokaasutuotannon tavoite on jopa 1 000 GWh (1 terawattituntia) vuoteen 2030 mennessä. Määrä on kolmasosa Suomen fossiilittoman liikenteen tiekartan biokaasutarpeesta.

Määrää voi suhteuttaa myös sillä, että 1 terawattitunti energiaa vastaa kotitalouksien vuotuista sähkönkulutus Helsingissä.

Yhtiöiden mukaan yhteisyritys tulee tekemään biokaasua pääasiassa lehmänlannasta, mutta sitä voidaan jalostaa myös muista maa- ja elintarviketeollisuuden sivuvirroista.

Biokaasun tuotannossa on käytännössä kaksi erilaista vaihtoehtoa: Ensimmäinen vaihtoehto on, että biokaasua tuotetaan yksittäisellä maatilalla tai muutaman maatilan yhteisellä biokaasulaitoksella. Toinen vaihtoehto on, että biokaasua tuotetaan isommalla biokaasulaitoksella, johon lanta tuodaan lähialueen maatiloilta.

Valion ja St1:n yhteisessä hankkeessa molemmat vaihtoehdot ovat mahdollisia. yhtiöt arvioivat, että ensimmäisessä vaiheessa vuosikymmenen puolenvälin tienoilla biokaasua tuotettaisiin 2−3 keskittymässä.

St1 tulee jakelemaan yhteisyrityksen biokaasun pääsääntöisesti oman maanlaajuisen asemaverkostonsa raskaan liikenteen tankkauspisteistä. Valio ja St1 aikovat siirtyä käyttämään lantabiokaasua entistä enemmän myös omassa logistiikassaan.

"Tämä on pelinavaus kahdelta suomalaiselta toimijalta kotimaisen lantabiokaasun tuomiseksi markkinoille”, sanoo St1 Oy:n toimitusjohtaja Mika Wiljanen.

Wiljasen mukaan biokaasuliiketoiminnan aloittaminen myös Suomessa on konkreettinen askel ST1;n kasvustrategian toteuttamisessa.

"Kotimaisen lantabiokaasun avulla raskaan liikenteen päästöjä voidaan pienentää nopeasti ja tehokkaasti parantaen samalla Suomen polttoaineomavaraisuutta." Wiljanen sanoo.

St1 on tiedottanut aiemmin tänä keväänä biokaasuliiketoiminnan aloittamisesta myös Ruotsissa ja Norjassa.

Kun lannasta tehdään biokaasua, lannan biologisesta hajoamisesta syntyvät metaanipäästöt ilmakehään vähenevät. Maidon hiilijalanjälki pienenee parhaimmillaan neljänneksen, kun huomioidaan sekä maatalouden että liikenteen päästövähennykset.

”Valion tavoitteena on maidon hiilijalanjäljen nollaaminen vuoteen 2035 mennessä. Lannan käyttö liikennepolttoaineena on yksi ilmasto-ohjelmamme tärkeimmistä kädenjälkitoimenpiteistä. Tarkoitus on, että maitotilat pääsevät mukaan biokaasun tuotantoon matalalla kynnyksellä. On selvää, että tuotannon pitää olla kannattavaa liiketoimintaa myös maitotilojen näkökulmista”, Valion toimitusjohtaja Annikka Hurme taustoittaa.