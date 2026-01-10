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Terveydenhuolto
10.1.2026
07:00
Harri Kallio-Kurssi
Isojoki
Artikkelin aiheet
Kunnalliset terveydenhuoltokeskukset
Lääkärit
Terveydenhuollon toimintalaitokset
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue
Sosiaali- ja terveyskeskukset
Isojoki
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