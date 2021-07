Konepajayhtiö Valmet ja venttiiliyhtiö Neles sulautuvat – yhdistetty liikevaihto yli neljä miljardia

Vesa Moilanen

Valmetin ja Nelesin yhdistetty liikevaihto oli reilut neljä miljardia euroa viime vuonna.

Konepajayhtiö Valmet sai viimein napattua venttiiliyhtiö Neleksen. Yhtiöt allekirjoittivat yhdistymissopimuksen perjantaina.

Yhdistettyjen yhtiöiden liikevaihto oli viime vuonna yli neljä miljardia euroa ja yhteenlaskettu työntekijöiden määrä on noin 17 000.

Valmet on erikoistunut sellu- ja paperikoneisiin ja Neles on virtauksensäätöratkaisujen ja -palvelujen tarjoaja. Neles aloitti toimintansa itsenäisenä yhtiönä vuosi sitten irtauduttuaan Metsosta. Yhtiöstä on ollut Valmetin lisäksi kiinnostunut myös ruotsalainen Alfa Laval. Alfa Lavalin Neles-aikeet viime vuonna menivät kuitenkin mönkään.

"Valmetin onnistui sementoida oman asemansa, kun se nosti omistusosuutensa vajaaseen 30 prosenttiin ja sai vakuutettua muut osakkeenomistajat siitä, että Alfa Lavalin ostotarjous ei ole omistajien edun mukaista. Sen jälkeen kenenkään on enää ollut vaikea tulla väliin", kertoo pääanalyytikko Antti Viljakainen analyysiyhtiö Inderesistä.

Valmet esitti idean fuusiosta jo syksyllä.

Yhdistymisen odotetaan tuovan noin 25 miljoonan euron vuotuiset synergiaedut. Viljakaisen mukaan yrityskaupassa ei kuitenkaan ensisijaisesti haeta isoja säästöjä ja sen kautta tulosparannusta. Tavoitteena on liikevaihdon kasvu ja markkina-aseman parantaminen etenkin prosessiautomaatiossa ja virtauksen hallinnassa.

Viljakaisen mukaan fuusion hyödyt tähtäävät esimerkiksi siihen, että Neleksen venttiilejä saadaan vietyä yhä enemmän kartonki- ja pehmopaperialalle, jossa Valmet on käytännössä maailmanlaajuinen markkinajohtaja. Toinen hyöty liittyy siihen, että Valmetin automaatioliiketoimintaa yhdistetään Neleksen venttiileihin.

Yhdistyminen edellyttää muun muassa yhdistymisen hyväksymistä kahden kolmasosan äänten ja osakkeiden enemmistöllä Valmetin ja Neleksen ylimääräisissä yhtiökokouksissa sekä kilpailuviranomaisten ja muiden sääntelyviranomaisten hyväksyntää.

Täytäntöönpanon odotetaan tapahtuvan arviolta ensi vuoden alussa. Yhtiön toimitusjohtajana jatkaa sulautumisen täytäntöönpanon jälkeen Valmetin toimitusjohtaja Pasi Laine.