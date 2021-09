THL ohjeistaa kuntia antamaan kolmannet koronarokotteet immuunipuutteisille, jätevesiseuranta osoittaa koronaviruksen määrän vähentyneen

Rokottamiseen käytetään rokote-erää, joka olisi menossa vanhaksi. Lehtikuva / Jussi Nukari

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ohjeistaa kuntia tarjoamaan kolmatta koronarokotusta 12 vuotta täyttäneille, joiden elimistön immuunivaste on taudin tai sen hoidon vuoksi voimakkaasti madaltunut.

Kunnissa voidaan alkaa rokottaa tätä ryhmää kolmansilla annoksilla välittömästi.

Muiden ryhmien osalta kolmannen rokoteannoksen tarvetta tarkastellaan myöhemmin syksyllä, THL kertoo.

Varsinais-Suomen sekä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirit kertoivat aiemmin tänään aloittavansa kolmannet rokotekierrokset immuunipuutteisille. Turun kaupungilta kerrottiin STT:lle, että THL ohjeisti kuntia asiasta jo eilen illalla.

THL:n ohjeistuksen mukaisesti voimakkaasti immuunipuutteisiksi katsotaan muun muassa elinsiirto- ja dialyysipotilaat sekä synnynnäisen immuunipuutoksen omaavat ihmiset. Kolmas rokoteannos voidaan antaa, kun toisesta annoksesta on kulunut vähintään kaksi kuukautta.

Aiemmin tänään Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (Hus) kertoi, että se aloittaa kolmannen koronarokotteen antamisen immuunipuutteisille henkilöille ja sote-henkilöstölle vanhenemassa olevasta Modernan rokote-erästä.

Uudenmaan alueellisessa koordinaatioryhmässä Hus ja kunnat päättivät eilen käynnistää kolmansien rokoteannosten antamisen välittömästi ennen asetuksen voimaantuloa, jotta vanhenemassa oleva rokote-erä saataisiin käytettyä. Ryhmän puheenjohtajan ja vs. johtajaylilääkärin Jari Petäjän mukaan rokottamiselle saatiin suullinen lupa STM:stä.

Husissa vanhenevasta rokote-erästä pyrittiin ensisijaisesti antamaan ensimmäisiä ja toisia koronarokoteannoksia, mutta varastossa on edelleen 15 000 Modernan koronavirusrokotetta, joiden viimeinen käyttöpäivä on 22. syyskuuta.

Jari Petäjän mukaan paine aloittaa kolmansien rokotteiden antaminen kasvoi, kun suuren rokote-erän vanhenemispäivä lähestyi lähestymistään.

"Tavoite on ilman muuta saada jokainen rokoteannos menemään, mutta tämä on ihan teknisesti todella vaativa harjoitus saada ne kaikki kulumaan", Jari Petäjä kertoo STT:lle.

Petäjä arvelee, ettei kaikkia annoksia ehditä käyttämään ennen 22. päivää eli ensi viikon keskiviikkoa.

Petäjän mukaan immuunipuutteisten lisäksi rokotteita annetaan terveydenhuollon kantokyvyn kannalta kriittisimmille henkilöstöryhmille.

"(Näitä) ovat esimerkiksi teho-osastojen henkilökunta kokonaisuudessaan ja leikkausosastojen henkilökunta kokonaisuudessaan ja monien muiden alueiden henkilöstö", Petäjä kertoo.

Petäjän mukaan näihin ryhmiin kuuluu Husin alueella kymmeniä tuhansia henkilöitä.

Tiedotteen mukaan kunnat tiedottavat immuunipuutteisten henkilöiden rokotuksista sekä sisäisesti oman sote-henkilökuntansa rokotuksista. Hus rokottaa oman henkilökuntansa.

Suomessa on raportoitu 501 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Viimeisten kahden viikon aikana on raportoitu 6 601 tartuntaa, mikä on 1 854 tartuntaa vähemmän kuin edellisten kahden viikon aikana.

Suomessa koronarokotteen toisen annoksen on THL:n mukaan saanut 65,9 prosenttia 12 vuotta täyttäneestä väestöstä. Toisen rokoteannoksen on tähän mennessä saanut yli 3,22 miljoonaa ihmistä.

Toisen rokoteannoksen saaneiden määrä on noussut eilisestä yli 33 000:lla.

Ensimmäisen annoksen osalta rokotuskattavuus on 83,1 prosenttia, eli ensimmäisen annoksen on Suomessa saanut noin 4,06 miljoonaa ihmistä.

Ensimmäisen rokoteannoksen saaneiden määrä on noussut eilisestä lähes 6 000:lla.

Suomessa sairaalahoidossa on 98 koronaviruksen aiheuttamaa tautia sairastavaa ihmistä, joista tehohoidossa on 20.

Sairaalahoidossa olevien koronaviruspotilaiden yhteismäärä on noussut keskiviikosta yhdellä ihmisellä. Tehohoidossa on yhdeksän koronavirusta sairastavaa vähemmän kuin keskiviikkona.

Suomen tartuntatautirekisteriin on kirjattu yhteensä 1 052 koronaan liittyvää kuolemantapausta.

Koronaviruksen kahden viikon ilmaantuvuus sataatuhatta asukasta kohden on laskussa. Kahden viime viikon ilmaantuvuus on 119, kun se edellisellä kahden viikon jaksolla oli 152.

Myös THL:n jätevesiseurannan perusteella koronaviruksen kokonaismäärä on vähentynyt. Tutkituista kaupunkialueista aiempaan viikkoon verrattuna vähemmän virusta havaittiin Helsingissä, Turussa, Tampereella, Hämeenlinnassa, Jyväskylässä, Kouvolassa ja Rovaniemellä. Joensuussa koronaa havaittiin saman verran kuin aiemmalla viikolla.

Espoon, Kuopion, Oulun, Vaasan, Porin ja Lappeenrannan jätevesissä koronavirusta oli enemmän kuin aiemmalla viikolla. Eniten viruksen määrä jätevedessä lisääntyi Kuopiossa. Vertailtavat näytteet otettiin 5.–6. syyskuuta ja 12.–13. syyskuuta.

Jätevesiseurannan tuoma tilannekuva koronaviruksen lukumääristä on testausaktiivisuudesta riippumaton. THL:n mukaan se tukee muita epidemian mittareita.

THL:n tietojen mukaan suurin ilmaantuvuusluku on tällä hetkellä Vaasan sairaanhoitopiirissä, jossa se on 209, ja Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä, jossa se on 178.

Pienintä ilmaantuvuus on Ahvenanmaalla ja Pohjois-Karjalassa, joissa se on 17. Luvut ovat pyöristettyjä.